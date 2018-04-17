改装上百台POS机|盗刷信用卡千万元

2000余张银行卡在境内外遭盗刷

晨报记者 吴艺璇

很多市民可能不会意识到，当他们用银行卡在小商铺、会所、境外赌场等地的POS机上消费时，自己银行卡的磁条、密码等信息可能已经被犯罪嫌疑人窃取。

昨日，上海警方披露了“1·17”特大跨境银行卡诈骗案侦破过程，犯罪嫌疑人将改装过的POS机放置在全国多地的小超市、服装店等商铺内，盗取消费者银行卡磁条和密码等信息后，制造伪卡，到境内外盗刷取现。经查，被盗刷银行卡共计2000余张，涉案金额1000余万元。

虚构申请资料骗领POS机

2016年11月，本市居民于某向黄浦公安分局报案称，其名下某银行借记卡在中国香港被盗刷近20万元人民币。经初查，该案可能涉及团伙跨地区作案。随后，黄浦公安分局与市局经侦总队成立联合专案组，对全市范围内的同类型案件进行并案侦查。

“从非法获取POS机到盗刷取现，共六个环节，犯罪团伙之间相对松散又分工明确。”市公安局经侦总队一支队副支队长徐勤介绍，2015年以来，犯罪嫌疑人江某虚构申请材料向第三方支付公司骗领大量POS机，并进行银行卡信息侧录改装。随后，其再将改装的POS机放置到全国各地的小超市、服装店等使用，在持卡人正常购物刷卡时，非法侧录持卡人的银行卡磁条及密码信息，再通过朱某、章某等多个团伙制作伪卡，在江西、湖南、四川、云南、广东、浙江等地盗刷取现。为逃避打击，团伙犯罪嫌疑人彭某还勾结境外人员，在美国、加拿大，以及中国香港、澳门等地盗刷取现。

2017年10月，上海市公安局在公安部的协调指挥下，在江西、云南、浙江、广东、四川、湖南警方的通力配合下，同步实施收网行动，成功侦破此案，捣毁犯罪窝点20余处，抓获江某、章某、朱某、彭某等犯罪嫌疑人30余名，当场查获作案用手机、电脑80余部、伪造的银行卡200余张、POS机及银行卡信息读写设备50余台。

目前，江某、章某、朱某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌信用卡诈骗犯罪已被移送审查起诉，另有23名团伙犯罪嫌疑人被执行逮捕。

改装POS投放至全国多地

“改装POS机的技术不高，但不是人人都会。”黄浦分局经侦支队副支队长程善伟介绍，嫌疑人在网上购买读卡器、获取密码的薄膜等元件，对POS机进行改装侧录后，消费者的银行卡磁条和密码便会被记录在加装的芯片中，嫌疑人蒋某定期以维修为名从商家处取回POS机，下载银行卡数据。

“POS机原则上应该是一个非常封闭的机器，一旦打开里面的数据会被销毁。”黄浦分局经侦支队民警说，部分第三方支付机构存在管理漏洞，对申请POS机的商户审核要求松散，导致POS机的申请和使用存在隐患。

“如果再进行重新组合的话，需要拿到POS机生产厂家，重新检查机器，合规的机器应具有‘开机自毁功能’。”黄浦分局经侦支队民警告诉记者，一些第三方支付机构会将这一环节外包给代理商，而外包代理商有可能存在与犯罪嫌疑人勾结的情况，未对机器进行检查，直接关上后盖，重新用于交易。

这些被改装后的POS机通常被放置在旅游业比较发达的二、三线城市，以小商铺、小超市、会所为主，这些小商户为图便利，未通过正规渠道申请POS机，给犯罪团伙提供了可乘之机。

据统计，该犯罪团伙在全国多地小商户投放了上百台改装过的POS机。

[警方建议]

尽快将磁条卡

升级成芯片卡

“我们在办案时发现，犯罪嫌疑人还无法对芯片卡进行复制。”警方表示，使用芯片卡可以降低银行卡被复制的风险，建议消费者尽快到银行将磁条卡进行升级、更换。

“持卡人应开通短信提示功能。”黄浦分局经侦支队民警发现，部分持卡人未开通短信提示功能，导致银行卡被嫌疑人重复盗刷。

由于会所、境外赌场等高危场所有可能成为嫌疑人“设套”的目标，警方建议持卡人在上述地点消费时应尽量避免使用信用卡。黄浦分局经侦支队民警还表示：“持卡人更不应该进行信用卡非法套现，通常情况下，在你套现时，嫌疑人可能已经窃取了你的银行卡信息。”此外，持卡人从境外回国后，还应及时关闭境外支付功能。

此案中，犯罪嫌疑人冒充推销人员，将改装后的POS机以免手续费等优惠条件放置在一些小商铺，最终给刷卡人带来了盗刷风险。警方建议小微商铺应通过正规渠道申请购买POS机，如协助犯罪分子放置可侧录银行卡信息的POS机，同样会受到法律严惩。（网站首页图：警方供图）

