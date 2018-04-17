为刷“外卖首单”获优惠 购买13万条个人信息-男子被判侵犯公民个人信息罪

记者 李东华

晨报讯 昨天，长宁法院审结一起侵犯公民个人信息罪案件，被告人罗某从网络上购买了13万余条公民个人信息，将其中部分用于盗刷“外卖首单”，被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金3000元，作案工具（笔记本电脑一台）予以没收。据罗某交代，他的“刷首单”行为主要是为了获取优惠，而优惠基本都用于在“饿了么”平台点外卖给自己吃。

罗某是一名餐厅外卖员，因此对于外卖平台运作方式较为熟悉。他了解到“外卖首单”有优惠，可以在实际价格上减免大致16元左右，觉得十分划算。由于一个手机号只能使用一次“外卖首单”，为了获得更多优惠，罗某动起了歪脑筋。他加入了一些QQ群，在其中购买虚拟手机号码与验证码，用于注册新账号。随后，为找到新的支付方式，他购买了支付宝小号或QQ小号，以避免注册新号填写信息、手机验证的繁琐。这些小号中，有些是未经实名认证的，不能用于支付。为了进行认证，罗某又购买了一份包括13万余条公民身份证信息的文档，利用其中的公民姓名和身份证号完成实名认证。据民警随机抽样检测，文档中的公民个人信息准确率为96%。

据罗某交代，2017年9月至10月期间，他共采取这样的方式刷了40单左右。2017年12月12日，罗某在本市宝山区的一家网吧内被警方抓获。警方在罗某的暂住处查获笔记本电脑等物品，经电子数据检验，在电脑硬盘中获取了以上数据证据。