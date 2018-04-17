违停车主两次加速逃逸 拖行执法交警近百米远-因涉嫌妨害公务已被刑拘

记者 吴艺璇

晨报讯4月14日晚，静安区常德路、安义路路口发生惊险一幕：民警在对一辆违停车辆进行执法时，违法驾驶员加速逃离，并将执法民警拖行近百米，致民警倒地受伤。目前，违法司机侯某因涉嫌妨害公务已被依法刑事拘留。

4月14日21时30分许，静安公安分局交警支队民警武欣毅在南京西路静安公园门口巡查时，发现一辆白色小轿车涉嫌违法停车，即示意驾驶员下车接受处理。武欣毅说，当时，该车驾驶员未下车，而是驾车逃离现场躲避处罚：“车主车窗都没有摇下来，往后倒了半个车位，直接加速开走了。”

随后，民警武欣毅立即通过电台呼叫增援警力：“一辆白色丰田轿车违停，驱车逃逸，正往延安路一线行驶，注意发现。”

当时，武欣毅判断逃逸车主可能往常德路方向行驶，“按照计划我也要到常德路去，就骑着警用电瓶车赶往那个方向”。在前一路口设卡时，武欣毅再次发现了这辆白色轿车。为防止车主再次逃逸，武欣毅将警用电瓶车放倒横在车辆正前方，并向一辆出租车挥手示意，让出租车开至边上，以卡住白色轿车不让其逃离。

“下车！”武欣毅责令该驾驶员配合执法，没想到驾驶员抢在出租车前，突然踩下油门向右借道，绕开出租车，加速逃离。

此时，还没来得及反应的武欣毅一手抓住雨刮器，另一只手抓着执法记录仪，被突然加速的车辆顶在引擎盖上，一路拖行：“他踩了一脚刹车，我以为他想明白了，没想到又继续加速。”

“当时速度很快，我整个人失去了重心，当时想的就是尽快脱离，不能被拖太远，也害怕被卷到车底。”重新找到重心后，武欣毅松开手，跳车脱离，翻滚至地上。

“就是一瞬间的事情，等我脱离以后回头一看，居然被拖了这么长一段路。”民警武欣毅倒地后手部擦伤，所幸无大碍。

经静安警方连夜开展调查后，于4月15日13时02分许，在嘉定区一商业广场外将涉案驾驶员侯某（男，44岁）及车辆查获。目前，违法司机侯某因涉嫌妨害公务被依法刑事拘留，案件正在进一步调查之中。