城事|上海拟适度扩大医疗救助对象

支出型贫困家庭有望纳入 具体政策仍在完善中

记者 陈里予

晨报讯 在昨天举行的“2018上海民生访谈”节目中，上海市民政局局长朱勤皓透露，上海正在考虑适度调整医疗救助内容和医疗救助标准，在低保对象、特殊救济对象、低收入困难家庭的基础上，增加“支出型贫困家庭”。目前，具体政策仍在完善中。

据朱勤皓介绍，上海现行医疗救助政策的救助对象涵盖“特殊救济对象”、“低保对象”、“低收入对象”等； 救助内容包括“住院救助”、“门急诊救助”、“资助参保”。通俗地讲，就是在上述困难对象住院、门急诊，以及参加医保时帮一把。对于不符合医疗救助条件或者经救助后仍有困难的对象，再经“社区市民综合帮扶”的渠道，由各个区给予个案帮扶。

早在2013年，上海就提出了“因病支出型贫困家庭生活救助制度”，对“因患病导致医疗费用等刚性支出较大，实际生活水平低于本市最低生活保障标准”的城乡居民家庭，由政府给予基本生活保障。

“这个政策发挥了积极的作用。但通过大量调研，我们感到，困难群众还希望在救助范围、救助标准、救助内容上，再有所扩容。”朱勤皓说，尤其是“因病支出型贫困家庭”以及其他收入不高的家庭，希望在获得基本生活保障的同时，也能适度纳入医疗救助范围。

因此，此次即将推出的政策，就是在以往政策推进的基础上，所作的进一步完善。而目前的政策考虑方向是：适度扩大医疗救助的对象，在低保对象、特殊救济对象、低收入困难家庭的基础上，增加“支出型贫困家庭”。

此外，上海民政部门还会进一步支持引导社会力量参与社会救助，对不符合刚性条件或经救助后仍有困难的群众，将通过慈善帮困、综合帮扶等方式给予帮助，使社会力量与政府救助互为补充，更加柔性化、个性化地回应困难群众的需求。同时，在此基础上，进一步考虑把商业保险机制引入救助项目。

截至2018年初，全市基本生活救助对象总数约19.51万人，2017年初的数据为20.46万人，下降了4.6%。朱勤皓透露，自2003年起，全市困难群众的总数一直在逐步下降。（网站首页图：晨报资料图片）