上海最新肿瘤登记报告出炉-肺癌和大肠癌位列发病率前两位

晨报记者 陈里予

本周是肿瘤预防宣传周，昨天，上海市疾控中心公布了上海最新肿瘤登记报告，2014年，上海共诊断新发癌症病例6.8万例。全市癌症发病率为477.8/10万人，约为欧美发达国家的三分之二。全年死亡人群中，三成因癌而逝。

值得关注的是，肺癌和大肠癌位列发病率前两位。与此同时，男性女性的癌症排行榜也最新出炉。最大的变化是，一直高高占据女性癌症首位的乳腺癌发病率下降到第二位，取而代之的是甲状腺癌。

肺癌发病率依然是最高

据悉，肺癌依然是上海发病率最高的癌症，占所有新发癌症病例的18.1%，发病率为86.4/10万； 大肠癌位居第二，占到12.5%，发病率为59.9/10万。

2014年，本市男性癌症发病率略高于女性，男性的发病率为496.4/10万，女性为459.5/10万。男性中，肺癌、大肠癌、胃癌、肝癌和前列腺癌是最常见的癌症。男性发病第一位的肺癌占所有男性新发癌症的22.3%，发病率为110.6/10万。上海女性最常见的癌症依次是甲状腺癌、乳腺癌、肺癌、大肠癌和胃癌。女性发病第一位的甲状腺癌占所有女性新发癌症的16.8%，发病率为77.2/10万。

2014年，本市因癌症死亡的人群中，男性占60.5%，女性占39.5%。男性死亡率316.0/10万，远高于女性（203.9/10万）。无论男女，肺癌都是癌症死亡的第一位，占所有癌症死亡病例的24.2%，男性肺癌死亡率为89.8/10万，女性为36.4/10万。除了肺癌，男性最常见的癌症死亡原因还有胃癌、大肠癌、胰腺癌和肝癌，女性最常见的癌症死亡原因还有大肠癌、乳腺癌、胃癌和胰腺癌。

上海市疾控中心同时透露，到2015年底，上海共有36.8万存活着的癌症患者，现患率为2.6%。现患病人中，男性以大肠癌占最多，达到18.7%，其次是胃癌、肺癌、前列腺癌和甲状腺癌；女性中乳腺癌是最常见的恶性肿瘤，占27.4%，其次是甲状腺癌、大肠癌、肺癌和胃癌。

平均发病年龄变化不大

癌症发病年轻化了吗？上海市疾控中心根据历年癌症登记数据分析发现，上海总体癌症平均发病年龄近十年无明显改变。相关专家指出，本市人口结构的老龄化是导致癌症发病率、死亡率持续上升的首要原因。诊断时平均年龄近十年无明显变化，10年前数据为64.9岁（2005年），目前为64.4岁（2014年）。不同瘤别差异较大，变化也不同，肺癌的平均诊断年龄从69.5岁下降到68.3岁，大肠癌从67.6岁增长到68.5岁，女性乳腺癌从56.6岁增长到59.1岁。

还有很多人感到身边得癌的人越来越多了。对此，疾控中心分析发现，去除老龄化因素，癌症发病上升趋缓，死亡持续下降。如果去除人口老龄化因素，在2005—2014年，上海市的癌症标化发病率上升14.4%，标化死亡率下降了4.6%；市区癌症标化发病率上升10.3%，标化死亡率下降了7.9%。而之前的十年（即1995-2004年）期间，本市市区的癌症标化发病率上升了20.4%，标化死亡率下降了14.0%。

癌症已是常见慢性疾病

随着老龄化和城市化的进程，癌症已经是一类常见的慢性疾病。

上海市疾控中心提醒市民，2014年世界癌症报告指出，只要能够普遍采取的健康生活方式，就可以预防接近50%的癌症，健康生活方式包括：不吸烟、避免被动吸烟；健康平衡的膳食饮食；积极的身体活动。绝大多数癌症是由于外界的危险因素与自身遗传因素相互作用的结果，年龄越大，累积的危险因素就越多，患癌的风险也就越高。这些外界因素包括了环境、职业和生活方式等。研究发现经济越发达、城市化水平越高的地区，除了人口老龄化之外，吸烟和西方化膳食等不健康的生活方式造成的癌症比例就越高。

其次，癌症除了可以通过预防而避免发生，还可以早期发现及时诊治而获得治愈的机会。中青年职业人群要定期参加体检。退休人群，应密切关注并积极参加社区组织的大肠癌筛查、妇科病普查和65岁以上老年人体检等免费的公共卫生服务项目。