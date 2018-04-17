上师大开“云餐厅”下单后10分钟送达

晨报记者朱晓芳报道 上海师大奉贤校区地处偏远，老师经常因堵车来不及吃早饭。就餐高峰时段，食堂异常拥挤。而校园外卖骑着车在校园内横冲直撞，对校园安全是很大挑战。应对快递外卖小哥，上师大历时一年多谋划，借助“互联网+餐饮”技术，打造了“云餐厅”。

无论师生身在校园何处，打开“微信—云餐厅”平台就可享受到高效快捷的手机点餐服务，还可吃到美味放心的饭菜。上师大的云餐厅日前正式推广。“手机点菜后菜烧好送到只要10分钟，有专门的配送公司人员来送餐。”上师大后勤服务中心副主任杨培卿说：“在上师大奉贤校区，云餐厅为学生提供就餐、学习、交流、实践、共享等五位一体的育人空间。学校里的金桂苑二楼全新改造，还变身为云餐厅实体店，实现线上线下的无缝连接。”

在上海范大学奉贤校区，去年底云餐厅试运行以来，分布在生活区教学区的智能取餐柜和线下实体店受到师生青睐。当教师们来不及吃早餐的时候，微信一点，热腾腾的早饭就送到教学楼云餐厅专柜，不用再为没时间去食堂犯愁；当学生苦于就餐高峰排队时间久时，手机一点，安全美味的饭菜送到宿舍，不用再去挤食堂。