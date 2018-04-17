要闻|“奉浦快线”周五试运营

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4月16日，根据晨报记者的实地“探营”，即将于本周五试运营的“奉浦快线”，跑完单程只需要48分钟。 /晨报记者 朱影影

奉浦快线18米长“巨龙车”车型外观 本文图片/晨报记者 朱影影



奉浦快线设闸机刷卡进出



奉浦快线车厢内配有USB接口

开始时间：本周五上午9点。此后日常运营时间为南桥汽车站发车6：15—22：30；沈杜公路发车：6：00—23：45。





运营车辆：20辆车线上运营，其中18米长车辆有4辆，12米车投入16辆。





运营间隔：早高峰车辆间隔7分钟，低谷时10分钟间隔。





站点设置：南桥汽车站、望园路站、金海公路站、定康路站、贤浦路站、修竹路站、清朗路站、金大公路站、齐贤路站、南行港路站、鲁南路站、沈杜公路站。





服务热线：57513065。

晨报记者 钟 晖

18米长“巨龙车”再次上路，车外有醒目的红色专用道，抵达交叉路口时信号灯由“红”变“绿”给予优先通过；车厢内有手机充电接口，监控探头有八个，车控中心人员可将车厢实况尽收眼底……本周五开始，市民即可体验一下乘坐公交“奉浦快线”的全新感觉。

昨天，记者实地“探营”这条往返于奉贤南桥与闵行沈杜公路站之间的公交“快线”。据悉，“奉浦快线”目前单程全长20多公里，凭借“快线专用道”、“信号优先”以及相对较少的设站，开行一趟单程耗时48分钟，其平均时速为每小时25公里，比市中心公交线的平均时速大约快30%。

18米“巨龙车”设三扇门

上午9点，记者从市区乘坐8号线到达沈杜公路站，出2号口大门，一眼就能看到左侧30米开外的“奉浦快线”沈杜公路终点站。这几天，该线正在测试车辆，司机进入“实战演练”，其它运营设施也要接受检验。一来到车站，就能看到和普通公交线的不同之处：车站进口和地铁站一样设有三杆式闸机，乘客要刷卡进出站或者用单程票进出站，而不是像普通公交线那样在上车时刷卡或投币。

“不仅可以用交通卡实体卡，苹果、安卓系统的手机交通卡也可直接刷卡进出站。如果没有交通卡，可到自动售票机前购买单程车票。交通卡可享受优惠换乘。”上海电科智能公司工程师马世博告诉记者。

果然，在闸机旁就有一台“自动售票机”，票价1至4元不等。车站平均发车间隔为七八分钟。车型有两种，其一为18米长，好比上海以前的公交“巨龙车”，有三扇车门，最大载客量达142人；其二为12米长，最大载客量为90人。

一辆18米长“巨龙车”进站后，驾驶员谢师傅慢速开行，仔细地将车门与屏蔽门对齐后才开门。车厢内，前前后后安装有8个监控探头，监控中心可以看到车厢的即时画面。车内还有残疾人专用座椅，并配有安全带。还特设USB充电口，方便乘客给手机充电。车上配有显示屏，实时告知乘客车辆下一站位置，当时正显示为“下一站鲁南路站”。

奉贤境内设专用通道

一路上，车辆在奉贤区域行驶时特别顺畅，沿途全部特设红漆铺就的“快线专用通道”。从清晨5点到深夜24点，这条通道只允许“奉浦快线”和特种车辆通行，其它时段才允许社会车辆通行。记者看到谢师傅前面的仪表板上的车速显示大都在每小时45公里以上。谢师傅告诉记者，车辆最高时速设定为每小时60公里。记者体验一个单程耗时48分钟。未来，驾驶员在进入车站时如果能更加熟练地靠站，单程运营时间还会缩短。

观察中发现，当车辆开行至一个交叉路口时，前方交叉口信号灯为红灯，但很快转为绿灯，倒计时为10秒钟。谢师傅高兴地说：“这就是信号灯给予的优先通过的好处。”

同车的上海电科智能公司工程师马世博告诉记者，公交信号优先系统正不断调试中； 该系统可检测到正在开行的车辆，“比如系统检测到车辆快要到达路口了，但路口目前是红灯，这时系统可传递指令让红灯早点结束，车辆可优先通过；如果检测到路口是绿灯，但时间上不足以照顾到公交车，系统也会发指令让绿灯延长几秒以便公交车顺利通过。”

不过，当车辆在闵行区域内行驶时，“快线”享用的专用通道较少。比如从沈杜公路站出发后，第二站鲁南路站和第三站南行港路站，大都在闵行的浦星公路上开行，这里并没有特设“快线专用道”，只有“公交专用道”，这就意味着在早晚高峰时段，“奉浦快线”与普通公交线的“待遇”是一样的。

同一走向南申线或“歇业”

“我们做过客流调查，预计线路开通后每天客流在7000人次左右。目前有条公交南申线，走向和将要开通的快线差不多，估计南申线客流都将转移到快线上。我们去年已经上网公示过，一旦奉浦快线开通，南申线可能要‘歇业’了。我们这条快线目前通到沈杜公路站，今后还要通到东方体育中心站，届时从沈杜公路站到东方体育中心一站直达，长度9公里。”上海奉贤巴士公司分公司经理黄忠对记者说。

近期，网上有人预计这条线路开行之初会吸引较多奉贤市民，客流会籍此抵达8号线沈杜公路站，为此担心到时8号线沈杜公路站会大客流骤增而“顶”不住。但业内人士并不这样看，奉贤前往8号线换乘的人群基本是固定的，大都乘坐公交车到8号线沈杜公路站； 今后“奉贤快线”开行后，原本乘坐公交前往8号线的市民会有相当一部分“转移”至快线上，但总客流量基本就是这些，仅仅是分流而已，不会新增很多客流。