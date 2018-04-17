声音|不怕你横 只怕你蠢

首席美编/黄欣

子不语



说实话，在谭医生被捕之前，我真的不知道鸿茅药酒如此劣迹斑斑，还琢磨着是不是给我老丈人买一箱补一补。

事情是这样的，去年12月，拥有麻醉医学硕士学位的广东医生谭秦东，发表了一篇《中国神酒“鸿毛药酒”，来自天堂的毒药》的网帖，从心肌变化、血管老化、动脉粥样硬化等方面，想说明鸿茅药酒对老年人会造成伤害。一个月后，内蒙古凉城警方以涉嫌损害商品声誉罪抓捕了谭秦东医生。

文章本身写得有理有据，只是标题用了“毒药”这样的字眼略带攻击性。按说此事连普通名誉侵权都未必成立，顶多只能算是普通名誉侵权纠纷，却被出人意料地上升到刑事案件的高度，其依据是鸿茅药酒方称，谭医生的这篇文章，误导广大读者和患者，“致多家经销商退货退款，总金额达827712元”，达到了构成刑事犯罪的立案标准。事实上，这篇文章发布在仅5个粉丝的账号上，阅读量只有2241次。

当然，我们无法得知在抓捕谭医生这件事情上，鸿茅药酒到底给予凉城警方什么样的影响。但这种荒诞的抓捕依据，却成了鸿茅药酒品牌声誉被彻底摧垮的直接动力。

如果鸿茅药酒真的被退款80多万，到底是因为谭医生的这篇文章还是鸿茅药酒自身的原因？借着汹汹的舆论反弹之势，鸿茅药酒被一遍又一遍反复起底：

2017年8月25日，人民日报社主管主办的 《健康时报》对鸿茅药酒进行过报道重新被翻了出来，报道原题为《2630次广告违法不止，谁是鸿茅药酒的护身符？》，报道显示，在过去10年间，据不完全统计，鸿茅药酒广告曾被江苏、辽宁、山西、湖北等25个省市级食药监部门通报违法，违法次数达2630次，被暂停销售数十次。

其他对鸿茅药酒的诘问还有：鸿茅药酒的广告多隐瞒自己药品而非保健品的身份，不提自己的禁忌人群，极易造成误导，屡遭处理之后，仍然坚称“所有人都能喝”； 鸿茅药酒中的附子、何首乌等成分，本身就被医学界认定为具有一定毒性；药酒成分中所含的豹骨为珍稀动物制品。

严厉者直接发问：为何鸿茅药酒违法2630次依然安然无恙，医生发1篇科普文却被跨省抓捕？

截至发稿前，国家药监局直接给了鸿茅药酒最后一击：责成鸿茅药酒相关企业对药品安全性和有效性做出解释，组织对鸿茅药酒由非处方药转化为处方药进行论证。

鸿茅药酒落入这样的境地，让我有一种《鹿鼎记》里鳌拜自恃功劳高、武功高、飞横跋扈，却忽然被康熙和韦小宝率领一帮小孩子扑倒在地的即视感。何况鸿茅药酒还远远没有鳌拜那样跋扈的底子，其内里是如此不堪一击。

不怕你横，就怕你蠢。明明自己一身癞痢，还非要在大庭广众之下，找个人揪住领子，逼别人承认自己是个帅哥。这下好了，动静是搞大了，全世界也都知道你长什么模样了，华丽的袍子再也遮盖不住2630个流着脓的疮疤。

所以或许，凉城警方是有功的。或许是他们冒着被误解的风险，配合鸿茅药酒的报案，整出这一桩大戏，目的就是呼吁和鼓励广大群众翻出鸿茅药酒的老底，促使鸿茅药酒的安全性和有效性问题最终浮出水面。一定是这样的，否则他们怎么肯冒着被众人误解的危险，分担下诸多本该属于鸿茅药酒的指责？他们用他们的行动，不仅让我们看清了鸿茅药酒，还让我们对“民事纠纷刑事化”有所反思，向我们普及了权力的谦抑精神。

是不是该送一面锦旗给他们？