转型发展、产业升级、生态宜居，李强在宝山调研时提到这些大文章

来源：上观新闻

市委书记李强今天在宝山区调研时指出，要按照以习近平同志为核心的党中央对上海工作的指示要求，大力推动改革开放再出发，着眼长远构筑战略优势，更好谋划推进区域发展。宝山区要紧密结合自身实际,牢牢把握区域定位，突出特色、增创优势，全力以赴做好转型发展、产业升级和生态宜居的大文章，不断提升区域核心竞争力，努力实现高质量发展、创造高品质生活。要高度重视信访工作，用心用情帮助群众解决实际问题。

· 调研地点：吴淞口国际邮轮港

吴淞口国际邮轮港是上海建设国际航运中心和打造世界著名旅游城市的重要功能性项目。李强走进客运大楼，察看邮轮优先的海事服务以及出入境通关智能化的便民举措，听取港口建设运营以及邮轮产业发展情况。李强说，要对标世界一流邮轮母港标准，更加积极作为，努力打响邮轮领域上海品牌。

· 调研地点：吴淞炮台湾国家湿地森林公园&顾村公园

随后，市领导来到吴淞炮台湾国家湿地森林公园，这里现有湿地面积近1000亩，沿江岸线约2.3公里，与长江口特有的动植物资源特别是迁徙水鸟构成了绚丽多彩的河口湿地景观，已成为市民休闲游憩的好去处。李强沿着栈道一路走一路看，就公园规划、景观设计等同公园负责人深入交流。他说，像炮台湾这样的湿地公园，有得天独厚的自然人文资源，要在园林规划设计上进一步做精做优，更好凸显生态品质、景观美感，使之成为上海生态建设的一道亮丽风景。

外环生态基地是上海环城生态规划系统和外环生态休憩绿地体系中的重要节点，其中宝山区生态专项工程规划面积1052公顷，顾村公园作为重要组成部分，水系、湿地、植物群落和田园风光交汇。李强来到公园察看，强调要更加注重绿化、彩化、珍贵化、效益化，努力实现人与自然的和谐共存，真正使生态建设成果更好惠及广大市民群众。

· 调研地点：宝山规划展示馆

宝山规划展示馆以多媒体展示、触摸屏互动、全景模型展示等方式，集中展现了宝山的过去、现在和未来。李强详细了解宝山城市规划情况，听取社会治理互联网创新项目“社区通”介绍，并就该区经济转型、城市更新、滨江开发、基层建设等与大家交流探讨。他说，区域发展必须始终坚持规划引领，立足全市大局，结合自身实际，明确发展定位。经济转型、产业发展要从最有条件、最有优势的领域切入，形成重点聚焦，做到优势更优、强项更强。要坚持以人民为中心的发展思想，不断增进民生福祉，创新社会治理，让老百姓有更多获得感。

· 调研地点：上海机器人产业园发那科机器人基地

李强还来到上海机器人产业园发那科机器人基地，仔细了解公司在智能制造领域的最新研发应用进展。基地聚焦汽车工业及一般工业领域，提供机器人及自动化成套生产系统的设计、销售、安装、维修等全方位服务。市领导一边察看，一边就企业发展、行业优势等详细询问，得知以上海发那科为牵引，周边逐步集聚起机器人相关产业链企业时，李强表示肯定，并鼓励企业牢牢把握产业发展的新趋势和新机遇，发挥优势、做强特色，在迈向产业链高端的进程中实现更大发展。

· 现场接访：高境镇政府信访室

调研期间，李强还专程来到高境镇政府信访室，现场接待来访群众，认真听取群众反映的问题，并看望慰问信访干部。李强要求各区、各部门都要把信访工作摆在重要位置，针对群众的痛点难点堵点，加强统筹协调、系统集成，拿出切实可行的举措方案，把群众反映突出的矛盾问题真正解决好。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加调研。