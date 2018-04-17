强军！从来没有像今天这样紧迫

4月12日上午，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵，展示人民海军崭新面貌，激发强国强军坚定信念。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。他强调，在新时代的征程上，在实现中华民族伟大复兴的奋斗中，建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。习近平要求海军将士们，努力锻造听党指挥、政治过硬的海上劲旅。
十八大以来，习近平曾在多个场合谈到强军兴军，要求全军将士为真正建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的世界一流军队而努力奋斗。按照打仗标准强化训练、能打胜仗是习近平一再强调的内容。
△习近平在南海海域检阅部队并发表重要讲话
全面落实战斗力标准，大抓实战化军事训练，保持高度戒备状态，时刻听从党和人民召唤，坚决捍卫国家权益，努力为维护世界和地区和平稳定作出新的更大的贡献。
——2018年4月12日，习近平在南海海域检阅部队并发表重要讲话
全军指战员要坚决贯彻党中央和中央军委决策指示，发扬一不怕苦、二不怕死的战斗精神，刻苦训练、科学训练，勇于战胜困难，勇于超越对手，锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅，坚决完成党和人民赋予的新时代使命任务。
——2018年1月3日，中央军委举行2018年开训动员大会，习近平发布训令
要强化练兵备战，全部心思向打仗聚焦，各项工作向打仗用劲，加强数字化部队作战研究，创新作战概念和战法，大抓实战化军事训练，不断提高训练水平和打赢能力。
——2018年1月3日，习近平来到中部战区陆军某师视察时强调
实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，必须扭住能打仗、打胜仗这个关键，在备战打仗上有一个大的加强。
——2017年11月3日，习近平视察军委联合作战指挥中心时强调
我军高级干部是强军事业的中坚力量，身上千钧重担，身后千军万马，必须对党忠诚、听党指挥，必须善谋打仗、能打胜仗，必须锐意改革、勇于创新，必须科学统筹、科学管理，必须厉行法治、从严治军，必须作风过硬、作出表率，以饱满的精神状态和奋斗姿态为党工作，忠实履行好职责。
——2017年10月26日，习近平出席军队领导干部会议并发表重要讲话
安享和平是人民之福，保卫和平是人民军队之责。天下并不太平，和平需要保卫。今天，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更需要建设一支强大的人民军队。
——2017年7月30日，习近平在庆祝建军90周年阅兵式上的讲话
我军必须高度重视战略前沿技术发展，通过自主创新掌握主动，见之于未萌、识之于未发，下好先手棋、打好主动仗。
——2016年3月13日，习近平出席十二届全国人大四次会议解放军代表团全体会议并发表重要讲话
建立东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区，组建战区联合作战指挥机构，是党中央和中央军委着眼实现中国梦强军梦作出的战略决策，是全面实施改革强军战略的标志性举措，是构建我军联合作战体系的历史性进展，对确保我军能打仗、打胜仗，有效维护国家安全，具有重大而深远的意义。
——2016年2月1日，习近平在中国人民解放军战区成立大会上向各战区授予军旗并发布训令
要坚持练兵备战，在提高本领、砥砺血性上下功夫。针对不同作战任务从难从严抓训练，在实战条件下摔打磨练官兵，砥砺过硬的军事素质，培养一不怕苦、二不怕死的战斗精神。要认真研究训练融合、训练保障、训练器材、训练场地和组训能力等方面存在的问题，拿出有效对策，以时不我待的精神抓紧解决。
——2015年7月18日，习近平来到第16集团军视察时强调
世界新军事革命对我们既是机遇，也是挑战。我们要登高望远、见微知著，看到世界军事领域发展变化走向，看到世界新军事革命重大影响，形成科学的认识和判断，与时俱进大力推进军事创新，有针对性推进国防和军队建设改革，更好坚持党对军队绝对领导、坚持人民军队根本宗旨，使我军真正担当起党赋予的历史重任。
——2014年8月29日，习近平在中共中央政治局第十七次集体学习时强调
军事训练是提高实战能力的重要途径和抓手，要坚持仗怎么打兵就怎么练，打仗需要什么就苦练什么，部队最缺什么就专攻精练什么，突出使命课题训练，加大对抗性训练力度，走开基地训练的路子，在近似实战的环境下摔打锻炼部队。
——2013年11月28日，习近平在视察济南军区部队时强调
部分图自新华社
编辑/李嘉欢
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