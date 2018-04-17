强军！从来没有像今天这样紧迫

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4月12日上午，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵，展示人民海军崭新面貌，激发强国强军坚定信念。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。他强调，在新时代的征程上，在实现中华民族伟大复兴的奋斗中，建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。习近平要求海军将士们，努力锻造听党指挥、政治过硬的海上劲旅。

十八大以来，习近平曾在多个场合谈到强军兴军，要求全军将士为真正建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的世界一流军队而努力奋斗。按照打仗标准强化训练、能打胜仗是习近平一再强调的内容。

△习近平在南海海域检阅部队并发表重要讲话

部分图自新华社



监制/杨继红 主编/王兴栋 张天宇

编辑/李嘉欢

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