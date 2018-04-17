“救火英雄”王海滨回归社会

将打造志愿服务团队温暖伤残人士

（晨报记者：竺钢）4月13日下午，久违的“救火英雄”王海滨再一次进入公众的视野，在上海大剧院望星空宴会厅中，王海滨缓缓讲述着自己康复成功后的感触和对未来的期许。随后，上海国际商品拍卖有限公司董事长戴佩华和上海市慈善基金会副理事长姚宗强，将一张50万元的定向捐赠发票交到了他的手中，助力王海滨打造志愿服务团队，让爱心温暖更多的人。

王海滨（左二）从上海国拍董事长戴佩华（右一）、上海市慈善基金会副理事长姚宗强（左三）的手中接过50万元的捐赠支票，用于王海滨打造公益志愿服务团队。上海海洋大学党委书记吴嘉敏（左三）、上海商业联合会会长蔡鸿生（右二）、上海中小企业品牌促进中心理事长陈杰（左一）共同上台见证。

2015年6月16日凌晨，上海闵行区华漕诸新三村14号楼一楼突发大火。家住5楼的王海滨，冒着浓烟和明火冲出家门，从5楼到2楼挨家挨户敲门叫醒邻居，并且大声呼救。之后，王海滨又强忍疼痛打开了被火焰烧得滚烫的防盗门，为居民们打开了一条“生命通道”。大火被扑灭后，及时撤离的邻居安然无恙，王海滨自己却被严重烧伤。全身88%皮肤被严重烧伤。

王海滨的英勇事迹感染了无数上海市民，网友们盛赞他为“上海好邻居、救火真英雄”。还先后获得“上海市见义勇为楷模”、“2015感动上海年度人物”、“上海十大杰出青年”、“全国道德模范”等荣誉称号，并受到了习总书记的亲切接见。

如今，王海滨的康复治疗已经接近尾声，但内心好强的他却不希望余生都在别人的救济和帮扶下度过，而是希望可以充分发挥自己的价值，尽快回到社会、适应社会，回报社会各界对自己的关爱和帮助。目前，在母校上海海洋大学、闵行区华漕镇的支持和帮助下，他已经身体力行，开始为敬老院老人、烧伤患者、结对小朋友开展各种公益服务。在此基础上，王海滨希望能成立自己的工作室，吸纳更多的爱心力量共同参与，为伤残人士提供心理疏导、康复指导和技能培训，帮助他们在伤愈后更好地融入社会。

王海滨的事迹让国拍人深受感动，早在王海滨康复治疗阶段，上海国拍就已积极与其联系沟通，想给予他更多的帮助和支持。王海滨首先想到的不是自己，而是希望能够借助国拍的支持，帮助更多需要帮助的人。“伤残人士特别是严重烧伤病人，一方面失去了自食其力的能力，融入社会有难度，另一方面心理受到了巨大的创伤，可能一辈子都活在阴影当中。”重新站起来的王海滨对病友的遭遇深有感触，“我想用我的故事告诉他们，只要不放弃希望，生活依然可以重归美好。”

“我们不应该忘记海滨给这个城市贡献的正能量。”上海国拍董事长戴佩华坦言，“见义勇为的行为值得我们大力弘扬，同时我们也要更多地去关注、帮助这些身边的平民英雄，帮助他们实现梦想就是对他们最大的支持。”于是，上海国拍决定在企业三十周年庆典当天，将对王海滨的捐助作为核心环节之一，鼓励、资助王海滨在各方的共同帮助下，实现自己的公益梦想。

对于上海国拍而言，公益早已不是一个陌生的词汇。早在2008年上海国拍成立二十周年之际，恰逢汶川地震发生，公司领导当即决定取消原定的二十周年庆典活动，节省经费用以支援地震灾区，并发起上海市百家拍卖企业大型赈灾拍卖会，募集善款支援汶川地震灾区。并出资近500万元，拍下了“上海奶奶”沈翠英老人的房产，帮助沈翠英完成了在汶川地震灾区建立一所希望小学的心愿。

在公司成立二十五周年慈善义拍活动上，“上海奶奶”沈翠英的房产在此“摆”上了拍卖台，最终以572万元成交，上海国拍将筹得的房产溢价款加上另行捐赠的款项，共计100万元定向捐赠给雅安地震灾区。

而十年后的今天，上海国拍三十周年庆典的主题依然是公益慈善。在这次活动中，上海国拍不仅对王海滨团队进行了捐助，同时也立足精准扶贫，为“野生菌王国”——云南南华县捐赠了50万元善款，助力南华县打造“松茸保育促繁示范基地”，为南华县的贫困农户创造了新的经济增长点。

上海国拍也大力呼吁社会各界企业、机构及爱心个人，关注、支持、参与慈善事业中来，让公益慈善变成每个人生活的一部分。