推动海南成为新时代全面深化改革开放的新标杆

推动海南成为新时代

全面深化改革开放的新标杆

国家发展改革委宏观经济研究院副院长 毕吉耀

4月13日，习近平总书记在纪念海南建省办经济特区30周年庆祝大会上发表重要讲话，绘就了未来30年海南发展的宏伟蓝图，建设经济繁荣、社会文明、生态宜居、人民幸福的美好新海南扬帆起航。海南因改革开放而生、因改革开放而兴。建省兴办经济特区30年来，海南由一个封闭落后的边陲岛屿，发展成为我国最开放、最具活力的地区之一，实现了翻天覆地的变化。在新时代支持海南全面深化改革开放，是习近平总书记亲自谋划、部署和推动的重大国家战略，对拓展改革深度和广度、形成全面开放新格局、彰显中国特色社会主义制度优越性具有重要的现实意义和深远的战略意义。

一、全面深化海南改革开放适逢其时

当前，世界经济进入新一轮大发展大变革大调整时期，不稳定不确定因素依然较多。一方面，经济全球化成为不可逆转的时代潮流，但另一方面，保护主义、单边主义等逆全球化思潮和做法增多。开放还是封闭、前进还是后退，已经成为国际社会面临的重大抉择。全面深化海南改革开放，探索实践一批包括建设自由贸易港在内的扩大开放新举措，打造中国与世界各国互联互通、融合发展的新平台，充分彰显我国坚持打开国门搞建设的信心和决心，以更加积极自信负责姿态走向世界、贡献“中国机遇”，将进一步提升国际社会对经济全球化前景的信心，促进开放型世界经济建设。

改革开放40年，全国人民艰苦奋斗、顽强拼搏，极大解放和发展了社会生产力，书写了国家和民族发展的壮丽史诗。以党的十九大胜利召开为标志，中国特色社会主义事业进入了新时代。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。过去40年我国经济发展巨大成就是在开放条件下取得的，未来我国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。海南全面深化改革开放，解放思想、大胆探索，在建设现代化经济体系、实现高水平对外开放、提升旅游消费水平、改革创新体制机制等方面进行探索，是党中央赋予海南经济特区的新使命，将形成以开放促改革促发展和实现质量变革、效率变革、动力变革的生动范例，成为这个新时代的新亮点。

二、建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港是海南全面深化改革开放总抓手

40年的实践表明，开放也是改革，大开放促进大改革，深层次开放倒逼深层次改革，全面开放推动全面改革。对于海南而言，闯出发展新路子、打造全面深化改革开放试验区，需要一个能够有力牵动体制机制改革、现代化经济体系建设、高质量发展的总抓手，这就是建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。

我国已经先后在上海、广东、天津等地设立了11个自由贸易试验区。经过一段时期的发展建设，自由贸易试验区在行政体制改革、投资管理、贸易便利化、金融创新等方面积极探索实践，积累成功经验并在全国复制推广，成为我国目前开放水平最高的区域。结合海南特色，以制度创新为核心，建设海南自由贸易试验区，支持大胆试、大胆闯、自主改，有利于加快形成法治化、国际化、便利化营商环境和公平统一的市场环境。这将是我国人口最多、面积最大的自由贸易试验区，必将成为新时代我国对话世界的重要窗口。

自由贸易港一般指处于境内关外、货物资金人员进出便捷、绝大多数商品免征关税的特定区域，是目前全球开放水平最高的特殊经济功能区。在海南探索建设中国特色自由贸易港，“特色”主要体现在以下几个方面：一是有取有舍，不以转口贸易和加工制造为重点，而以发展旅游业、现代服务业和高新技术产业为主导。二是分步实施，分阶段建立自由贸易港政策体系。三是防范风险，深入研究论证各项政策，加强对重大金融风险识别和防范，优化海关监管。这是中国特色社会主义制度又一重大理论和实践创新，必将成为全面深化改革开放的重要引领。

三、着力做好“海”的文章是海南发展的突出特色和优势

历史经验表明，海洋是一个国家开放合作和发展壮大的重要依托和关键资源，海强则国强、海弱则国衰。21世纪，人类进入了大规模开发利用海洋的时期。强化陆海统筹发展，形成陆海资源、产业、空间互动协调发展格局对我国发展改革大局至关重要。海南地处我国最南端，被誉为“南海明珠”和中国宝岛，拥有广阔的海域面积和丰富的岸线、岛屿、港口、生物、矿产等海洋资源，是我国面向太平洋和印度洋开放的重要门户。建省兴办经济特区30年来，海南海洋经济、旅游发展和对外交流水平不断跃上新台阶，海洋经济占地区生产总值比重接近30%，旅游接待人数和旅游收入快速增长，博鳌亚洲论坛年会、澜湄合作领导人会议、中非合作圆桌会议等重要活动成功举办，“海”已经成为海南最突出特色和最重要比较优势。在新时代全面深化改革开放，要求海南做好“海”的文章，进一步挖掘释放海洋在经济发展、对外开放和国际合作交流中的潜力，实现“因海而强”。

四、坚持以人民为中心是海南建设现代化经济体系的根本遵循

人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量，是推进全面深化改革开放和经济社会持续健康发展的基本依靠和根本归宿。只有紧紧依靠人民，改革才有根本助力、开放才有喷涌活力、发展才有不竭动力。坚持以人民为中心是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一，也是海南全面深化改革开放的根本遵循。经过多年的发展，海南民生基础不断夯实，各族人民生活水平显著提升，但在生态环境保护、人才吸引汇聚、社会治理和基本公共服务改善等领域仍然存在着短板。这不仅是海南的问题，而是对我国社会主要矛盾——人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾的现实反映。在新时代全面深化改革开放，要求海南牢牢把握保障和改善民生这一根本出发点和立足点，通过人的全面发展释放发展活力和创造力，充分彰显中国特色社会主义制度优越性。

“苟利于民，不必法古；苟周于事，不必循俗”。习近平总书记指出，变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力，谁排斥变革，谁拒绝创新，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰。海南全面深化改革开放，再次向世人昭示了中国人民勇于自我革命、自我革新的精神，必将成为这个伟大新时代的新标杆。