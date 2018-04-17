监委专门负责打“老虎”？第一职责是监督！ | 本网专评

随着国家、省、市、县四级监察委员会全部组建，党和国家反腐败工作开启了新的一页。“监察委员会专门负责打‘老虎’”“监察全覆盖就是办案全覆盖”……对于监察委员会的性质与职责，不少人心存疑惑甚至误解。

其实，作为行使国家监察职能的专责机关，监察委员会决不只是惩处职务违法和职务犯罪。监察法第十一条规定，“监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责”。从这条规定中可以看出，监督是监委的基本职责、第一位的职责。监察委员会履行日常监督职责，是代表党和国家，依照宪法、监察法和有关法律规定，对所有公职人员行使公权力情况进行监督，促进国家公职人员依法履职、秉公用权。纪委监督执纪问责，监委监督调查处置，监督都是基础，其目的是要发现问题、纠正偏差，抓早抓小、防微杜渐，防止党员干部和公职人员要么是好同志、要么是阶下囚。

认为监察委员会是专门打“老虎”的机构，原因在于没有准确理解、全面把握监察委员会的性质与职责。监察机关不是单纯的办案机构，监察全覆盖首先是“监督全覆盖”。当前，反腐败斗争形势依然严峻复杂，反对腐败“要坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑”。但必须清醒认识到，不是“打虎”“拍蝇”“猎狐”才是反腐败高压态势，严格监督同样是反腐败高压态势的组成部分。在实践中必须重点强化监督职责，转变以办大案要案论英雄的政绩观，创新监督理念思路和方式方法，保持党员队伍和公职人员队伍的纯洁。纪委监委合署办公，要把监督挺在前面，注重党内监督和国家机关监督有机统一，不断强化对党员干部和公职人员的日常监督监察。

国家监察同党内监督一样，要把握“树木”和“森林”，深化运用监督执纪“四种形态”。在依照监察法开展监察工作过程中，我们面对的大量问题不是犯罪，而是违纪违法，“四种形态”和惩前毖后、治病救人的方针同样适用。要增强监督工作的锋芒和针对性，综合把握党的政策策略和纪律法律要求，抓常、抓细、抓长，在运用第一种形态上下功夫，发现苗头性倾向性问题就及时红脸出汗、拉拉袖子提个醒，要综合运用第二、第三种形态，防止一般违纪违法发展成严重违纪违法，防止严重违纪违法发展成犯罪行为。通过深化运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，把问题解决在萌芽状态，让党员干部习惯在受监督和约束的环境中工作生活。

党内监督实现了对各级党组织和全体党员全覆盖，国家监察实现了对所有行使公权力的公职人员的监察全覆盖。各级纪委监委要按照党中央关于纪检监察机关合署办公的决策部署，聚焦主责主业，集中力量把监督这个基本职责履行好，更加扎实做好执纪问责、依法调查处置等各项工作，推进纪委监委的全面融合和战略性重塑，实现新时代纪检监察工作整体性提升，为夺取反腐败斗争压倒性胜利提供有力保障。（中央纪委国家监委网站 子木）