改革开放只有进行时，没有完成时！ | 听，习总书记论改革开放

就任中共中央总书记20多天后，习近平第一次到地方考察调研，就选择到改革开放先行先试的广东。沿着1992年邓小平南方视察时所走过的路线，总书记现场回顾我国改革开放的历史进程，宣示将改革开放继续推向前进的坚定决心。在深圳莲花山邓小平塑像前，习近平总书记说：
2013年11月，党的十八届三中全会在北京召开。会议审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，向全党全国发出了深化改革开放新的动员令。在庆祝中国共产党成立95周年大会上，习近平总书记指出：
2013年12月30日，中共中央政治局召开会议，决定成立中央全面深化改革领导小组，习近平总书记亲自挂帅担任组长。在45个月的时间里，十八届中央全面深化改革领导小组共召开38次会议，审议通过200多份改革文件，用密集的“日程表”指引着中国改革的方向。
几年来，围绕着“完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”这一全面深化改革的总目标，我国经济、政治、文化、社会、生态文明建设等领域的改革全面展开。在党的十九大开幕会上，习近平总书记用“重大突破”来评价过去几年全面深化改革取得的成果。
今年2月底，党的十九届三中全会审议通过《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》。改革力度之大、范围之广、影响之深远，前所未有。其中，把中央全面深化改革领导小组改为委员会，体现了党中央致力于全面深化改革的决心和力度。
深化党和国家机构改革全面启动，标志着全面深化改革进入了一个新阶段。而在中国改革开放40周年的关键节点，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，则再次彰显了我国扩大对外开放、积极推动经济全球化的决心。
新时代新起点上，我们有理由相信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国的改革开放事业必将创造新的辉煌，继续为中华民族伟大复兴提供更强有力的保障。