改革开放只有进行时，没有完成时！ | 听，习总书记论改革开放

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听，习总书记论改革开放 来自中国之声 00:0010:16

总论篇 《改革开放只有进行时，没有完成时》

将改革开放继续推向前进

2012年11月15日，党的十八届一中全会选举习近平为中共中央总书记。在随后的新一届政治局常委与中外记者见面会上，习近平总书记强调，人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标，并向外界作出了坚持改革开放的郑重宣告：

习近平：我们的责任，就是要团结带领全党全国各族人民，继续解放思想，坚持改革开放，不断解放和发展社会生产力，努力解决群众的生产生活困难，坚定不移走共同富裕的道路。



2012年11月15日，新一届中央政治局常委同中外记者见面。中共中央总书记习近平讲话。 就任中共中央总书记20多天后，习近平第一次到地方考察调研，就选择到改革开放先行先试的广东。沿着1992年邓小平南方视察时所走过的路线，总书记现场回顾我国改革开放的历史进程，宣示将改革开放继续推向前进的坚定决心。在深圳莲花山邓小平塑像前，习近平总书记说：

习近平：邓小平同志不愧为是中国改革开放的总设计师，不愧为是我们中国特色社会主义道路的开创者。现在我们也看到了，党中央做出的改革开放的决定是正确的，我们今后仍然要走这条正确的道路。富国之路、富民之路，要坚定不移地走下去，而且要有新开拓，要上新水平。

2012年12月7日至11日，中共中央总书记、中央军委主席习近平在广东省考察工作。这是习近平在深圳莲花山公园向邓小平铜像敬献花篮。新华社记者兰红光 摄

改革开放只有进行时

改革开放只有进行时，没有完成时。 从广东返回北京20天后，十八届中共中央政治局第二次集体学习的主题，就是聚焦“改革”。总书记指出，现在，解决我国进一步发展面临的一系列突出矛盾和挑战，必须深化改革开放。改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。 2013年11月，党的十八届三中全会在北京召开。会议审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，向全党全国发出了深化改革开放新的动员令。在庆祝中国共产党成立95周年大会上，习近平总书记指出：

习近平：改革必须坚持正确方向，既不走封闭僵化的老路、也不走改旗易帜的邪路。我们要把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标，勇于推进理论创新、实践创新、制度创新以及其他各方面创新，让制度更加成熟定型，让发展更有质量，让治理更有水平，让人民更有获得感。

2016年7月1日，庆祝中国共产党成立95周年大会在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在大会上发表重要讲话。新华社记者 刘卫兵 摄 2013年12月30日，中共中央政治局召开会议，决定成立中央全面深化改革领导小组，习近平总书记亲自挂帅担任组长。在45个月的时间里，十八届中央全面深化改革领导小组共召开38次会议，审议通过200多份改革文件，用密集的“日程表”指引着中国改革的方向。 几年来，围绕着“完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”这一全面深化改革的总目标，我国经济、政治、文化、社会、生态文明建设等领域的改革全面展开。在党的十九大开幕会上，习近平总书记用“重大突破”来评价过去几年全面深化改革取得的成果。

习近平：改革全面发力、多点突破、纵深推进，着力增强改革系统性、整体性、协同性，压茬拓展改革广度和深度，推出一千五百多项改革举措，重要领域和关键环节改革取得突破性进展，主要领域改革主体框架基本确立。中国特色社会主义制度更加完善，国家治理体系和治理能力现代化水平明显提高，全社会发展活力和创新活力明显增强。

推动形成全面开放新格局

改革必然要求开放，开放也必然要求改革。习近平总书记曾指出，要坚定不移实施对外开放的基本国策、实行更加积极主动的开放战略，以扩大开放促进深化改革，以深化改革促进扩大开放。在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上，他强调，要着力形成对外开放新体制。

习近平：实践告诉我们，要发展壮大，必须主动顺应经济全球化潮流，坚持对外开放，充分运用人类社会创造的先进科学技术成果和有益管理经验。要不断探索实践，提高把握国内国际两个大局的自觉性和能力，提高对外开放质量和水平。

作为新发展理念的重要内容之一，开放是我国经济社会发展的重要指引。2013年9月，中国首个国家级自由贸易区—上海自贸区成立，同月，习近平首次提出“一带一路”倡议，从北京APEC、杭州G20等多场高规格主场外交到更多国际舞台上发出中国声音……中国正以前所未有的开放姿态拥抱世界。

2013年9月，国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时，首次提出“一带一路”倡议。新华社记者 王晔摄

习近平总书记所作的党的十九大报告进一步提出，要推动形成全面开放新格局。

习近平：开放带来进步，封闭必然落后。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。要以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

中国的改革开放事业必将创造新的辉煌

改革不停顿，开放不止步。2017年10月25日，再次当选为中共中央总书记的习近平在同中外记者见面时又一次明确，中国的改革开放将继续推进。

习近平：我们将总结经验、乘势而上，继续推进国家治理体系和治理能力现代化，坚定不移深化各方面改革，坚定不移扩大开放，使改革和开放相互促进、相得益彰。我坚信，中华民族伟大复兴必将在改革开放的进程中得以实现。



2017年10月25日，十九届中央政治局常委同中外记者见面。 今年2月底，党的十九届三中全会审议通过《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》。改革力度之大、范围之广、影响之深远，前所未有。其中，把中央全面深化改革领导小组改为委员会，体现了党中央致力于全面深化改革的决心和力度。 深化党和国家机构改革全面启动，标志着全面深化改革进入了一个新阶段。而在中国改革开放40周年的关键节点，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，则再次彰显了我国扩大对外开放、积极推动经济全球化的决心。

2018年4月11日至13日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在海南考察。新华社记者 李学仁 摄 新时代新起点上，我们有理由相信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国的改革开放事业必将创造新的辉煌，继续为中华民族伟大复兴提供更强有力的保障。