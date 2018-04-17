决战中国国际进口博览会200天全市动员大会今天上午举行

本报讯 决战中国国际进口博览会200天全市动员大会今天上午（4月17日）在上海展览中心举行。市委书记李强强调，举办中国国际进口博览会，是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大决策，是上海必须完成好的重大政治任务。要进一步提高站位、认清使命、突出重点，聚焦主场外交做好外事保障，聚焦展会服务做好客商保障，聚焦论坛活动做好智力保障。要牢固树立“一盘棋”思想，密切配合、加强协调，明确责任、狠抓落实，举全市之力做好各项筹备工作，确保首届中国国际进口博览会取得圆满成功。

市委副书记、市长应勇主持会议。市人大常委会主任殷一璀、市政协主席董云虎、市委副书记尹弘出席。商务部副部长王炳南作工作部署，市委常委、常务副市长周波通报上海市决战中国国际进口博览会200天行动计划，市委常委翁祖亮、诸葛宇杰出席。

李强指出，中国国际进口博览会是世界上第一个以进口为主题的国家级博览会，是国际贸易发展史上的一大创举，是今年我国的四大主场外交活动之一。要从全局和战略的高度，深刻认识和把握举办进口博览会的重大意义、重大使命、重大机遇。举办进口博览会是我国主动向世界开放市场的重大举措，体现了新时代中国主动对外开放的坚定决心和责任担当。我们要以强烈的责任感和使命感，全力做好各项组织筹备保障工作，不辜负中央对上海的信任和重托。举办进口博览会是全面提升上海新一轮对外开放水平的重要载体，要结合打响“上海购物”品牌，放大进口博览会带动和溢出效应，把上海打造成联动长三角、服务全国、辐射亚太的进口商品集散地。举办进口博览会是全面提升上海城市整体形象的重大契机，各区、各部门要结合大调研活动，主动查问题、找差距、出实招，推动城市整体品质有更大提升，向全世界展示上海更加开放、文明的卓越形象。

李强指出，要按照中央统一部署，聚焦三个重点，强化三项保障。聚焦主场外交，严格按照外事活动要求，高标准、高质量落实各项外事保障任务，注重细节、精益求精，以细节展现上海追求卓越的特殊品质和城市形象。聚焦展会服务，展前要抓好展品人员便利通关；展中要抓好展会平稳运行，努力打造“智慧博览会”样板，搭建好新技术、新产品的首发平台，切实做好采购交易服务工作；展后要抓好投资贸易对接，积极为境外客商进入中国市场提供多模式、多渠道精准对接服务。聚焦论坛活动，汇聚顶尖研究力量，努力把虹桥论坛办出特色、办出水平、办出实效，办成连接中国与世界的重要桥梁、引领世界经贸发展的思想库、全球工商界人士交流的盛会。

李强指出，举办进口博览会是全市的大事，各区、各部门要加强协同配合，全力以赴抓好各项工作，对综合性、跨部门、交叉性工作要主动跨前一步，做到无缝衔接。要强化对标意识，学习借鉴世界顶级展会的成功经验，形成一整套行之有效的“城市会展”模式，努力办成国际一流博览会。要强化服务管理，聚焦薄弱环节和突出问题，守住城市安全底线，全面提升服务管理标准和水平，为境内外客商提供优质高效服务。要强化与长三角联动，联手办好进口博览会,放大对长三角地区的辐射效应。

李强强调，要排出任务书、时间表、路线图，把任务分解到人、责任落实到人，确保各项筹备工作有力有序推进。倒排时间节点，按照进度表挂图督战，抓早、抓细、抓实。始终坚持问题导向，加强实战演练和模拟预演，主动查找问题、发现问题、解决问题，把可能出现的状况估计得更充分一些，做到防患于未然。

市商务委、青浦区委在会上作交流发言。商务部有关部门负责同志，全市各部委办局、各区、工青妇等人民团体、部分中央在沪单位负责同志，重点企业、各窗口服务行业代表，共500余人出席动员大会。