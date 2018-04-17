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决战中国国际进口博览会200天全市动员大会今天上午举行

 

本报讯 决战中国国际进口博览会200天全市动员大会今天上午（4月17日）在上海展览中心举行。市委书记李强强调，举办中国国际进口博览会以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大决策，是上海必须完成好的重大政治任务。要进一步提高站位、认清使命、突出重点，聚焦主场外交做好外事保障聚焦展会服务做好客商保障聚焦论坛活动做好智力保障要牢固树立“一盘棋”思想，密切配合、加强协调明确责任、狠抓落实，举全市之力做好各项筹备工作，确保首届中国国际进口博览会取得圆满成功。

市委副书记、市长应勇主持会议。市人大常委会主任殷一璀、市政协主席董云虎、市委副书记尹弘出席。商务部副部长王炳南作工作部署，市委常委、常务副市长周波通报上海市决战中国国际进口博览会200天行动计划，市委常委翁祖亮、诸葛宇杰出席。

李强指出，中国国际进口博览会是世界上第一个以进口为主题的国家级博览会，是国际贸易发展史上的一大创举，是今年我国的四大主场外交活动之一。要从全局和战略的高度，深刻认识和把握举办进口博览会的重大意义、重大使命、重大机遇。举办进口博览会是我国主动向世界开放市场的重大举措，体现了新时代中国主动对外开放的坚定决心和责任担当。我们要以强烈的责任感和使命感，全力做好各项组织筹备保障工作，不辜负中央对上海的信任和重托。举办进口博览会是全面提升上海新一轮对外开放水平的重要载体，要结合打响“上海购物”品牌，放大进口博览会带动和溢出效应，把上海打造成联动长三角、服务全国、辐射亚太的进口商品集散地。举办进口博览会是全面提升上海城市整体形象的重大契机，各区、各部门要结合大调研活动，主动查问题、找差距、出实招，推动城市整体品质有更大提升，向全世界展示上海更加开放、文明的卓越形象。

李强指出，要按照中央统一部署，聚焦三个重点，强化三项保障。聚焦主场外交，严格按照外事活动要求，高标准、高质量落实各项外事保障任务，注重细节、精益求精，以细节展现上海追求卓越的特殊品质和城市形象。聚焦展会服务，展前要抓好展品人员便利通关；展中要抓好展会平稳运行，努力打造“智慧博览会”样板，搭建好新技术、新产品的首发平台，切实做好采购交易服务工作；展后要抓好投资贸易对接，积极为境外客商进入中国市场提供多模式、多渠道精准对接服务。聚焦论坛活动，汇聚顶尖研究力量，努力把虹桥论坛办出特色、办出水平、办出实效，办成连接中国与世界的重要桥梁、引领世界经贸发展的思想库、全球工商界人士交流的盛会。

李强指出，举办进口博览会是全市的大事，各区各部门要加强协同配合，全力以赴抓好各项工作，对综合性、跨部门、交叉性工作要主动跨前一步，做到无缝衔接。要强化对标意识，学习借鉴世界顶级展会的成功经验，形成一整套行之有效的“城市会展”模式，努力办成国际一流博览会。要强化服务管理，聚焦薄弱环节和突出问题，守住城市安全底线，全面提升服务管理标准和水平，为境内外客商提供优质高效服务。要强化与长三角联动，联手办好进口博览会,放大对长三角地区的辐射效应。

李强强调，要排出任务书、时间表、路线图，把任务分解到人、责任落实到人，确保各项筹备工作有力有序推进。倒排时间节点，按照进度表挂图督战，抓早、抓细、抓实。始终坚持问题导向，加强实战演练和模拟预演，主动查找问题、发现问题、解决问题，把可能出现的状况估计得更充分一些，做到防患于未然。

市商务委、青浦区委在会上作交流发言。商务部有关部门负责同志，全市各部委办局、各区、工青妇等人民团体、部分中央在沪单位负责同志，重点企业、各窗口服务行业代表，共500余人出席动员大会。

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