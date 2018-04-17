联想吹响“全面智能化“号角，杨元庆2018要打响“四大战役”！

联想吹响“全面智能化”号角，杨元庆开打“一二三四五”组合拳！

杨元庆北京誓师大会奏响“AI集结号”：2018联想开打“一二三四五”组合拳！

联想全球十大高管齐聚誓师大会北京站 杨元庆谋动2018：打响“四大战役”！

杨元庆北京誓师大会上吹响“AI集结号”： 2018向 “五大小目标”发起冲击！

杨元庆谋动2018：开打“一二三四五”组合拳，全面拥抱智能化！

一文看懂联想2018发力方向：杨元庆开打“一二三四五”组合拳！

4月17日上午，北京钻石球场，联想集团董事长兼CEO杨元庆携手联想全球共十大高管重磅登场，和6000名中国区员工代表共同拉开了“联想2018全球誓师大会（kick off）”北京站接力赛。

刚刚结束罗利、雅典之行后的“全球飞人CEO”杨元庆旋即飞抵北京，甫一开场便在誓师大会北京站精神抖擞地讲述起了自己与钻石球场的“渊源”。“这里是中国网球公开赛的决战场，是诞生冠军的地方！去年中网男子单打决赛，看得我心潮澎湃。”在开场演讲中，杨元庆提到，因伤病提前结束赛季的纳达尔，2016年正是在这个球场里干净利落地拿下男单冠军，再续人生精彩。

过去一年，经历一段调整期的联想集团，业绩复苏强劲。最新一季财报显示，联想季度营收约130亿美元，创下了过去三年来单季新高并直逼历史最好水平，同时税前利润同比大增48.5%，达到了1.5亿美元。如今，联想也正向一系列世界冠军发起了冲击。

面对新一年征程，杨元庆在誓师大会上用一套“一二三四五”的组合拳，为2018新财年“谋动”，即“一个联想，两大转型，三波战略，四场战役，五个小目标”，并称要让智能化嵌入到“三波战略”的每一个业务、价值链的每一个环节中，从而将智能化打造成联想的新标签。

共拥“一个联想”，营业额创三年新高

去年誓师大会时，联想首次提出了从单一业务到多元业务、从以产品为中心到以客户为中心的“两大转型”，并针对PC业务、移动＋数据中心业务、以及“基础设备+云”和“基础设施+云”业务提出了联想的“三波战略”。

此次誓师大会上，杨元庆亲自对集团表现优秀的员工进行了奖励，这些“联想英雄”共同助力联想创造了一系列亮眼成绩：第一，联想PC业务保持了行业领先的盈利能力；第二，数据中心业务创纪录增长，成为集团第二大利润增长引擎；移动业务在北美西欧都实现了高于大市30%以上的年比年高速增长；第三，作为联想“三波战略”的重要组成部分，“第三波业务”也已打响了头几枪，比如与迪士尼合作的AR智能头盔联想Mirage，一经推出便成为同类AR产品市场规模占比最高的智能设备，如今其全球销售总额已经达到了7000万美元；此外，在围绕产品使用、购买体验以及售后服务等维度的客户持续经营上，联想已使客户体验达到了历史前所未有的水平。

具体到中国区：联想PC业务在过去一年也创下了40.3%市场份额的增长新高；移动业务在中国的严酷市场中搏击求生，通过转变业务模式，其用户运营创造的营业额占比达到了整体的30%；数据中心业务扭亏为盈；在HPC超算领域，联想已保持了连续四年中国第一、全球第二的佳绩。另外，联想大客户的业务表现中亦可圈可点，其大客户数新增了4000家，如今已达到了2万家，市场份额占比历史性突破60%，更好地深化大客户市场也将是联想中国区2018新财年的重要发力方向。

深化“两个转型”和“三波战略” ，打响“四大战役”

在誓师大会北京站现场，杨元庆宣布联想在2018年要打响“四大战役”：个人电脑，继续保持业界领先的盈利能力；移动业务，积极求进，满血图新；数据中心，实现可持续的盈利性增长；人工智能，打造新的竞争优势。

在重申“两个转型”和“三波战略”的重要性后，杨元庆认为，以客户为导向不只是认知变化，更应该落实到业务中去，甚至要直接催生出新的业务。他尤其提到了在以客户为导向的转型在“增值服务”中的重要性，比如PC业务每增加一个点的渗透率，将带来3.3亿美元的营业额。

具体到服务升级，除了要围绕产品质量做好增值服务，联想还要给客户带去智能化解决方案，以及基于设备优势的其他“赋加”服务，例如租赁设备服务、音乐视频内容服务、通信连接服务、基于联想终端激活软件的“软件服务”以及游戏运营的平台服务。通过五大服务，建立全新的用户经营体系，将是杨元庆在2018年要致力搭建的服务新模式。

如今，联想集团业务范围已遍布160多个国家和地区，在全球拥有约5.2万名员工，旗下涵盖个人电脑和智能设备业务集团（PCSD）、数据中心业务集团（DCG）、移动业务集团（MBG）和联想创投集团（LCIG）。接下来的新财年，各业务集团要如何重磅发力？联想多位高管也在誓师大会北京站现场演讲中进行了集中披露。

第一，在PCSD业务集团的新财年规划中，联想集团企业总裁、首席运营官Gianfranco Lanci表示，PCSD将在持续保持行业领先盈利能力的同时，实现两位数的收入增长，在深耕核心业务的同时，不断研发新型智能设备、建立新型业务模式，不断优化智能转型。

具体到中国区PCSD业务，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军透露，中国区将会继续探索优于对手的PC业务模式，在业务高利润和高份额的基础上，保持领先的利润并寻找利润增长的“新奶酪”，同时联想中国区接下来将重点发力“智能物联、智慧行业、智慧服务、智慧渠道”四大板块，这也是深化“三波战略”、搭建联想智能生态体系的重要举措。就在4月16日，联想智能生态赋能消费品牌Lecoo及三款智能新品刚刚面世，结合此前的联想智能生态赋能商用品牌ThinkPlus，联想正式以双轮驱动的新模式向即将到来的智能物联时代发起了进军，拟联合各类生态伙伴不断丰富智能物联市场。如今，联想企业级大数据分析平台和解决方案正在为传统产业赋能，目前也已赢得了50多个企业级客户的信赖。

第二，在DCG业务集团的新财年规划中，联想集团执行副总裁、数据中心业务集团总裁Kirk Skaugen表示，在打造了全球最大的超级计算机中心的基础上，继续推出高性能计算在生命科学领域的全球领先应用、全球领先的高性能计算存储产品、全球领先的高性能计算服务器产品和全球领先的高性能数据分析应用等。目前在世界排名的前25所研究性大学中，已经有20所大学运用了联想的HPC超算系统。

具体到中国区数据中心业务方面，联想集团高级副总裁 、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧透露，将在新财年快速构建数据中心的端到端数字化建设能力，为客户创造更多的业务价值，并加速推进数据业务增长，同时还将整合联想创投、研究院在大数据等领域先进的技术，提供更智慧化的解决方案。

第三，在MBG业务集团的新财年规划中，联想移动业务联席总裁兼摩托罗拉移动主席Sergio Buniac和联想集团高级副总裁、移动业务联席总裁乔健早前向杨元庆表示，新财年将深耕做透具有竞争优势和盈利能力的市场，并且把握5G等新技术带来的新一轮发展机遇等。在誓师大会北京站现场，乔健在演讲中进一步称，新财年联想移动业务将在改进成本结构、优化产品线、投资核心市场、坚持可变现的战略创新以及聚焦用户五大方面重点发力，同时会在北美、拉美、欧洲地区继续扩大市场并增长利润，在亚洲和新兴市场保持利润健康增长。

第四，具体到技术研发方面，过去一年，联想研究院在设备创新、AR、AI、云计算，5G和NFV等领域不断发力，推出了业界首个可弯可折的柔性设备原型CPlus和Folio的升级版，打造了全球首个安卓系统All-in-one 晨星AR头显、AR平台以及垂直行业解决方案，建立了联想第一个人工智能实验室和公司级的AI平台，此外还申请了约300项5G标准的关键专利。联想集团首席技术官、高级副总裁芮勇博士表示，新财年联想研究院将实施囊括Protect, Build和Attack的联想平台战略：Protect，保卫、扩大设备产品组合；Build，建设AI平台、物联网边缘计算平台等；Attack，藉由上述关键平台，进攻服务/垂直领域解决方案。

第五，在全球投资布局方面，联想集团在2016年成立了联想创投业务集团（LCIG），如今LCIG已迅速成长为了“独角兽捕手”和创投界不可忽视的生力军，短短两年时间所投的初创企业达到了85家，其中成功投出了7家“独角兽公司”，并成功孵化了8家子公司。联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强表示，配合联想集团整体战略，创投业务集团新财年将着重聚焦两大投资主题：一是瞄准“设备+云”，包括新型智能设备、核心技术和服务领域，二是瞄准“AI+行业”，围绕智能互联网相关核心技术，与垂直行业进行深度融合。

吹响AI号角 ，冲击“五个小目标”

如今，AI就像机械化、电气化、数字化和信息化之于前三次工业革命，正在推动第四次工业革命的到来。联想要在其中担负新使命，那就是成为由AI驱动的智能变革时代的推动者和赋能者。

革命性的智能化变革，离不开设备、大数据、云计算的协同发力。杨元庆在现场演讲中再次强调了“五个连接”的重要价值，即通过设备与网络、设备与设备、设备与人、设备与数据、设备与服务这五个连接，推动人类进入更智能化的新世界：所有设备永远在线，设备之间更方便地协同，设备能够感知用户、更懂用户、能无缝连接到云端、提供个性化服务……形态各异的设备得以真正智能化。

在“三波战略”的指导下，联想如今正在大数据、计算力和算法等方面全面布局，已在人工智能、物联网、智能制造等领域全面出击，这些都为集团的业绩强劲增长和转型革新打开了新的想象力。杨元庆表示，未来联想也将倾注更多资源对各类智能化探索进行支持，例如：PCSD产品开发团队将会把1/3的资源用在打造新模式和云能力上，建立新的端到端组织；BT/IT也正在把资源聚焦在从数字化向智能化的转型上。

基于逐步升级的“三波战略”和逐不断壮大的智能化基因，杨元庆还为联想新财年规划了五大量化小目标：第一，新型智能设备营业额达到10亿美元；第二；软件和服务总营业额达到20亿美元；第三，PC增值服务渗透率提升1个百分点，明年再提升1个百分点；第四，超大规模数据中心业务营业额达到15亿美元，软件定义营业额翻番；第五， 充分利用工业IoT和大数据技术，让垂直行业智能化解决方案的营业额和客户数各增长3倍。

誓师大会现场，杨元庆呼吁全体联想人在新财年要全力以赴，在“一个联想”体系里，高度发挥主人翁精神和创业精神，共同成就一个更伟大的公司、一个人人知晓并尊敬的公司，就像联想丹麦团队描述的愿景：让每一个出租车司机都知道联想。

结束北京之行后，“全球飞人CEO”杨元庆还将飞赴日本，继续这场环球之行。早在4月10日，这场盛大的誓师大会，已在美国罗利站揭幕，其后在希腊雅典站、中国北京站接力。4月19日，“联想2018年全球誓师大会”将在东京迎来收官之站。