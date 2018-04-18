“奇瑞雄狮”企业级战略品牌发布-奇瑞汽车开启智能新时代

4月11日，奇瑞汽车召开“Fun 2 X 智·联万物”智能品牌发布会，发布了包含五大业务平台的全新企业智能品牌“奇瑞雄狮CHERYLION”，并展示了诸多奇瑞在智能科技领域的先进技术。奇瑞全新SUV瑞虎8也同期公开预售。该款SUV预售价10万-14.1万元，搭载有基于“奇瑞雄狮”科技平台打造的智能车载系统。

在发布会上，奇瑞汽车总经理陈安宁博士公布了奇瑞汽车的智能化战略品牌：“奇瑞雄狮CHERYLION”。“奇瑞雄狮”是奇瑞汽车贯穿公司业务布局的智能网联转型动作，不仅肩负着奇瑞汽车转型智能化的战略，将推出奇瑞智能化研发和生产制造平台，同时还将以奇瑞汽车智能品牌的形式发展壮大。

据介绍，“奇瑞雄狮”旗下有雄狮智驾、雄狮智云、雄狮智造、雄狮智赢和雄狮智行五大业务平台，涵盖了奇瑞在研发、制造、营销和服务等全生命周期的数字化、智能化布局。其中，雄狮智驾代表自动驾驶业务；雄狮智云代表智能互联业务； 雄狮智造代表智能制造；雄狮智赢代表数字化营销；雄狮智行代表未来共享出行。

作为发布会压轴环节，奇瑞汽车副总经理、营销公司总经理贾亚权先生在发布会现场解析了瑞虎8的产品亮点，并通过瑞虎8微信小程序宣布全平台预购活动开启。除拥有雄狮智云系统外，瑞虎8还具备宽适灵活的超大空间、越级丰富的人性化配置以及全方位的五星级安全保障功能亮点。该车10万元至14.1万元的预售价在同级别中具有强劲的竞争力。

（焦坚英）