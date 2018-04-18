办了15年的F1上海站　终于经历了一个完美的周末-红牛车队登顶F1中国大奖赛

晨报记者 邬思蓓

在过去几年，有很多唱衰F1的论调，尤其是上海站，原因多半是观看人数偶尔减少，比赛也没那么热闹，赔钱。不过，他还是磕磕绊绊的走过了15年。在这个比赛周末过去之后，我们感慨，这是过去15年中，第一次看到F1在上海摆出了如此大的阵势，从嘉里中心到瑞华酒店，从M1NT到北外滩，每一个地方都布满了F1的气息，就像是一场嘉年华，在延安高架上、在地铁广告里、在机场的廊桥，喜欢F1的人都会对着那个换了字体的Logo，傻笑一下。

对于上周刚刚结束的，时逢15周年纪念的F1中国站，无论你是支持哪一支车队的车迷，都会有说不完的话题。比赛虽然已经结束了超过24小时了，但是精彩火爆的过程让所有经历过本站比赛的车迷都大呼过瘾，热度仍然高涨。只要随便打开你的微博、微信、F1讨论群——丹尼尔·里卡多的英勇表现，维斯塔潘的精彩发车超越，阿斯顿·马丁红牛车队本赛季的首胜都是大家相互讨论的焦点，当然还少不了奔驰、法拉利与迈凯伦的精彩话题。

今年F1中国大奖赛给予了现场车迷一场饕餮盛宴。排位赛后，大家一度以为法拉利稳操胜券；一停之后，胜利的天平又完全偏向了博塔斯。但比赛的悬念直到最后十圈才慢慢揭开，红牛车队通过优秀的战术应变能力收获了一场看似不可能的胜利。经历了巴林双退的惨痛后，上个周末，阿斯顿·马丁红牛车队总算迎来了属于自己的幸福时刻。正赛开始后，阿斯顿·马丁红牛车队的两位车手始终咬紧对手，完全发挥出了赛车的性能优势。同时车队的作战策略也为最终的获胜起到决定性的作用，在比赛进行到第31圈因赛道事故出动安全车后，阿斯顿?马丁红牛车队立刻启动双停战术，同时召回两位车手为赛车换上软胎。成功的战术安排帮助两位车手开启了强力超车模式。里卡多在第45圈超越对手获得领先位置，随后继续与后车拉开距离，并在赛程的后半段不断刷紫，在第55圈里卡多以1分35秒785作出本场最快圈速，最终以领先第二名8秒894的巨大优势率先迎接终点格子旗，为阿斯顿?马丁红牛车队在上海带回一个完美的冠军。里卡多成为了中国站15年来的第9位冠军，也是历史上第1位在中国夺冠的澳洲车手。

本站中国大奖赛比赛是世界一级方程式锦标赛正式进入中国的十五周年，能够在本场比赛上获得冠军，对于阿斯顿·马丁红牛车队具有重大的意义。2018年阿斯顿?马丁启动了半个多世纪以来最具雄心的全球赛车计划，全年将参与全球44场顶级赛事。在今年，是阿斯顿·马丁自1959年之后首次于同一年度中同时进军一级方程式锦标赛以及勒芒24小时耐力赛。全面发力世界顶级汽车赛事，标志着阿斯顿?马丁“第二个百年”计划的全面增长愿景又向前迈出关键一步。此次上海站斩获中国大奖赛冠军，也为车队接下来的比赛打下坚实的基础，帮助阿斯顿·马丁红牛车队与全球车迷一同在之后的比赛中迎来更多的胜利。

F1上海站的人流量一年年在增加，来自全国各地，甚至世界各地的赛车迷都在这个周末来到上海，这几天机场、地铁等等的公共场所都可以看到许多穿着车迷服的旅客，F1 的关注度提升这对上海的旅游发展带来了新的机遇。这才是赛车的最好发展，从热爱变成好奇，从好奇变成习惯。那些发着朋友圈喊着速度与激情，还以为汉密尔顿在迈凯伦车队的观众，其实，他们才是接下来的很多年里，F1在中国能否走下去的决定因素。或许这么说有些残酷，但是相比小众圈层、狂热追星、把赛车延伸到个人的粉丝来说，这群只是单纯的来看场不在乎谁输谁赢的比赛的观众，或许才是最享受比赛的人。