基金业绩开始分化-新基金今年主打明星牌

晨报记者 李 锐（基金主笔）

就在业绩分化逐渐加剧之际，新基金已经悄然打起了明星牌。从去年下半年开始，尤其是在今年春节后，随着A股市场的持续动荡，基金业绩明显开始分化，部分基金的“明星效应”开始显现，而被基金公司搁置多年的明星牌再度成为其杀手锏。

黑马基金层出不穷

A股市场的持续动荡，基金业绩开始出现分化。数据统计显示，截至一季度末，上证综指最近一年下跌2.23%，而同期中欧时代先锋A 最近一年净值增长率32.56%，在同类132只标准股票型基金（A类）中排名第1位。事实上，在过往不同的市场环境下，中欧时代先锋均有出色表现，在整体低迷的2016年和二八分化的2017年，该基金分别捕获15.03%和34.70%的年度回报，远超当年上证综指-12.31%和6.56%的涨跌幅。统计显示，截至2017年末，中欧基金近五年股票投资主动管理能力高居行业第二位，旗下股票类基金平均收益率高达208.25%。

而上投摩根中国世纪基金是一只可投资A股、港股、美股等多地市场的全能基金，且中长期业绩全面领先，银河数据显示，截止3月31日，中国世纪基金最近一年收益率达34.57%，超越恒生指数近10%，在同类QDII混合型27只产品中排名第一； 成立以来收益率达41.7%，大幅超盈恒生指数和业绩比较基准。

以华泰柏瑞生物医药基金为例，该基金年初至今取得了10.91%的正收益，去年11月以来回报率为11.23%，在同期发行的51只灵活配置混合基金中排名第一。华泰柏瑞激励动力同样业绩出众——截至3月30日，该基金过去六个月净值增长率17.75%，在同类328只灵活配置型基金中排名第4；过去两年收益38.61%，在同类157只同类基金中排名第17。

在去年各大公募基金管理公司的保本基金转型产品中，兴全基金旗下的兴全精选混合型基金无疑是转型以来业绩表现的佼佼者之一。统计数据显示，自去年9月?6日转型以来，截至2018年4月12日兴全精选复权单位净值增长率已经达到19.63%。

亮点一：

MSCI主题基金爆发

截至2018年4月16日，基金公司申报MSCI相关基金产品中，有8只有已经发行，其中，3只已经成立。距离A股首次纳入MSCI新兴市场指数仅剩1个多月，MSCI 主题基金审批速度明显加快。

证监会公布的数据显示，3月份共有华安、南方、招商、华泰柏瑞、平安大华、景顺长城等公司旗下8只MSCI主题基金（含联接基金）获批。4月10日，景顺长城MSCI 中国A股国际通ETF将发售，且多家私募基金近期也在发行或者打算推出MSCI中国A股国际通指数相关产品。

在3月13日发行的招商MSCI中国A股国际通指数型基金，4月10日结束认购，发行份额49.1697亿份，成为年初至今首募规模最大的指数基金。

而从目前来看，建信MSCI中国A股国际通ETF联接基金已经正式发行，该基金以MSCI中国A 股国际通指数成份股及备选成份股为主要投资对象，该指数成分股即为今年6月即将纳入MSCI的230余只股票，以A股蓝筹龙头股为主，涵盖银行、非银金融、食品饮料、房地产等行业，聚焦A股核心资产。

以正在发行的华泰柏瑞MSCI 中国A股国际通ETF为例，该基金紧密跟踪MSCI中国A股国际通指数，将充分受益于A股入摩带来的红利。对于该基金具体情况，拟任基金经理、华泰柏瑞指数投资部总监柳军表示，MSCI指数在海外投资者中的认可度高，其地位相当于沪深300指数在中国，一方面可以让投资者更容易买到相关指数产品，另一方面这类标的直接受益于海外资金流入，当前A股在MSCI 指数体系中的权重和中国经济体量不匹配，A股纳入MSCI后资金的流入会是一个长期趋势。

亮点二：

传统金融与科技公司携手

日前，由前海开源基金联合京东金融，为互联网用户量身推出的前海开源裕源混合型基金中基金（FOF），将正式在京东金融、前海开源官网、中国工商银行渠道发售。前海开源裕源FOF，由前海开源基金结合京东金融大数据服务推出。作为产品一大亮点，京东金融向前海开源提供大数据服务，具有海量样本、误差小的优势，帮助前海开源深度洞察行业细微变化，对市场走势做出具有前瞻性及准确性的判断，从而最终帮助用户收益增厚。

作为业内首款互联网用户量身定制的FOF产品，京东金融历时四年的调查研究，对超过5000多名基金投资者，长达456小时深度交流，长期持续深入了解用户需求痛点，经过327天的产品设计，FOF产品最终成型。

不过，从目前来看，首批FOF 的表现并不乐观。从今年一季度来看，去年破冰成立的首批6只公募FOF产品业绩备受瞩目。不过，从一季度市场表现来看，6只FOF产品并没能在“季考”中交出亮眼“考卷”，业绩全线飘绿。公募FOF 业绩迟迟不见起色与产品生不逢时不无关系，今年一季度股市下调幅度较大，偏股基金显著亏损，而首批公募FOF均配置了一定比例的偏股型基金，FOF所投货基积累的安全垫不足以覆盖偏股基金的亏损。

亮点三：

养老型基金蓄势待发

近期，财政部等五部委发布《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》（以下简称《通知》），意味着我国多层次养老保险体系建设正式起步。公募基金作为个人商业养老账户的投资范围，也将从2019年5月起对接个人账户。

根据证监会网站披露的信息，目前已上报41只养老目标基金，来自21家基金公司，汇添富基金上报了4只，国泰基金、华夏基金、南方基金、易方达基金等分别上报了3只。

博时基金首席宏观策略分析师、博时多元资产管理部总经理魏凤春表示，博时基金上报的是目标风险策略产品，后续将结合公司投研能力和市场需求，开发不同风险等级或目标日期策略的养老目标基金。

富国基金表示，富国养老目标产品由公司多元资产投资部主导，核心人员已经准备了两年，系列产品已形成产品池，正在逐步完善产品线。汇添富基金则表示，养老金业务是汇添富最重要的战略级业务板块之一，已经成立了由总经理牵头、各部门负责人参与的养老金工作专项小组，从公司层面研究、部署养老金业务。

富国基金称，从国外经验看，养老型公募基金是个人养老产品的主力。公募基金透明度高、监管严格、投资研究能力强，这些要强于保险产品。但保险相关产品已运作多年，在认知度和成熟度上有优势。

亮点四：

成长主题受青睐

随着后续年内CDR的问世，A 股或将迎来“价值成长股”投资浪潮。日前，国联安基金今年的首发基金——国联安远见成长混合基金，便是以聚焦真正成长股为主题，也将采用其独有的择时系统，择时选股。

谈及今后如何捕捉“真正”成长股，国联安基金王超伟表示，随着中国经济结构调整和优化，投资机会根据产业类型不同而变化。新基金将从“行业景气度高”，“公司主营业务突出”，“未来成长空间较大”以及“业绩增长确定性较高、企业盈利数据可以量化”这四大维度捕捉真成长。

正在发行中的富国转型机遇就是一只投资相关领域的产品。资料显示，转型机遇主题是中国经济增长方式转型的发展大趋势，符合国家战略规划和引导政策；此外，我国经济结构转型和产业结构转型升级是一个多层次、长周期的过程，因此，转型机遇主题具备较为长期的投资价值。富国转型机遇旨在寻找对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的细分行业“独角兽”公司，包括以重大技术突破和重大发展需求为基础、具有核心竞争力的新兴产业公司，以及传统行业中积极转型升级的公司。

此外，即将发行的长信企业精选两年定开混合，采用定期开放的模式，每两年开放一次，在严格控制基金资产风险的前提下，精选各个行业的优质企业进行投资，追求长期稳健的绝对回报。在行业配置上，将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法筛选出优质龙头企业，并投资于优质龙头股。