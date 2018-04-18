“浮亏”是不是“真亏”？

兴全基金 蒋寒尽

当账户浮亏50%时，你会不会平仓接受真正的亏损？

前不久，深交所发布《2017年个人投资者情况调查报告》显示，41%的受访者表示自己“拿不住盈利的股票、长期持有亏损的股票”。这意味着很多散户可以忍受50%的浮亏，却在20%的浮盈后匆忙平仓。

对于“浮亏”，不少投资者可能会搬出巴菲特、马克斯等大神的那句话“不要害怕股价下跌”，但是有所坚持的价值投资是有前提的。确实，巴菲特在买入高盛集团后没过多久就暴跌，事实也证明，一开始的暴跌只是暂时的，长期来看投资高盛获益颇丰。

但是，巴菲特的“浮亏”并不是“真亏”。因为巴菲特这样的投资大师对公司基本面有足够的把握，认为当前股价是被显著低估的，所以不惧怕短期下跌，甚至有越跌越买的勇气；其次，巴菲特这样的投资者并非固执的坚守，他们会时刻关注公司基本面变化，如果发现情况恶化，则会坚定的选择卖出，也就是会依据基本面及时“止损”的。

而不少投资者死守“浮亏”的情景，事实上是对所持股票公司基本面不了解而产生的一系列思维偏差。比如对亏损股票呈现风险偏好，坚信一旦卖出就变成确定性损失，于是赌一把回本的概率；也有自我辩解的心里，喜欢看到自己在投资中的成功，而逃避投资中的失败，于是自我欺骗“只是暂时的浮亏而非投资失败”；还有均值回归的假设，他们认为走势总会反转，今天的亏损股票不久将成为明天的盈利股票；再有就是纯粹的侥幸心理，认为股价会涨回来，其实只是因为自己已经持有。

到底是“浮亏”还是“真亏”，还是要“区分波动性风险和永久损失的风险，并避免永久的本金亏损”。无论投资的是什么样的品种，首先要做非常深入的研究，只有在一定了解的基础上才可以淡化其波动性的风险； 然后持续跟踪，如果投资标的恶化也果断止损，从而避免永久损失的风险。

投资时提前做好功课，不然即使“浮亏”很久以后的某一天真的侥幸解套，损失的却是时间成本，期间也错过了更好的投资机会。