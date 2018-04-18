一季度沪中外资银行存贷款表现迥异

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

据人民银行上海总部的数据，2018年一季度，上海市货币信贷运行平稳，本外币各项存款增加较多； 本外币各项贷款增长平缓，新增中长期贷款占比较高，对第三产业和大中型企业贷款投放较多，个人住房贷款增速持续回落。值得一提的是，从存贷款增速来看，一季度中资银行的表现远好于外资银行。

数据显示，3月末,上海市本外币各项存款余额11.49万亿元,同比增长4.2%,增速较上年末上升2.4个百分点；一季度本外币各项存款增加2403.32亿元，同比多增2630.12亿元，其中3月份增加1013.60亿元，同比多增1725.49亿元。本外币各项贷款余额6.97万亿元，同比增长10.8%，较上年末回落1.2个百分点。一季度新增本外币各项贷款2181.43亿元，同比少增777.62亿元，其中3月份新增616.43亿元，同比少增227.04亿元。

从存款来看，一季度各项存款增长加快，个人存款增加明显。数据显示一季度上海市中资金融机构本外币各项存款增加2837.51亿元，同比多增2792.86亿元； 外资金融机构本外币各项存款减少461.83亿元，同比多减184.35亿元。

从贷款来看，一季度各项贷款增长平缓，信贷结构有所调整。一季度,上海市中资金融机构本外币各项贷款增加2140.20亿元，同比少增863.56亿元；外资金融机构本外币各项贷款增加5.29亿元，同比少增30.10亿元。

数据显示，一季度上海市保障性住房开发贷款增长较快。一季度全市本外币房地产开发贷款增加409.02亿元，同比多增42.12亿元。按贷款投向分，本外币住房开发贷款和商业用房开发贷款分别增加237.73亿元和139.20亿元，同比分别多增34.33亿元和少增27.24亿元；保障性住房开发贷款增加102.86亿元，同比多增31.84亿元。3月末，保障性住房开发贷款余额同比增长29.8%，增速同比上升11.2个百分点。

个人贷款增速降至低位，个人住房贷款投放趋缓。3月末全市本外币个人贷款余额同比增长17.8%，较上年末下降3.5个百分点，增速为近两年最低。一季度全市新增本外币个人贷款571.56亿元，占当季全市贷款增量的26.2%，增量和占比同比分别少增373.03亿元和下降5.7个百分点。从贷款投向分，本外币个人住房贷款一季度新增130.84亿元，同比少增545.11亿元。3月末,本外币个人住房贷款余额同比增长8.1%,环比回落1.5个百分点。一季度本外币个人汽车消费贷款增加201.58亿元，同比多增153.08亿元； 本外币个人其他消费贷款增加72.21亿元，同比少增19.73亿元。