上海银行业小微企业贷款量增质优

晨报记者刘志飞报道 4月12日下午，上海银监局召开2018年上海银行业普惠金融工作会议，上海银监局和上海市财政局相关负责人出席会议，在沪银行业金融机构主要负责人参加本次会议。

2017年上海银行业普惠金融工作取得了四大成效：一是普惠金融信贷投放量增质优。全面完成了“三个不低于”的总体目标。小微企业贷款不良率0.87%，较2016年末下降0.4个百分点。二是基础金融服务覆盖面不断扩大。目前上海辖内有3家小微企业专营分行、13家以“支农支小”为市场定位的村镇银行、230余家小微企业金融服务专营机构，实现对上海地区1593个行政村的金融服务全覆盖,无障碍银行服务网点普及率近70%。三是防范化解风险和金融知识教育成绩显著。2017年，上海银行业梳堵结合、教育先行、多措并举、坚守底线，切实隔离外部传染风险，成功防阻电信网络诈骗案件380起，避免经济损失3269.28万元；成功冻结涉案银行账户3729个，冻结涉案资金2.65亿元。四是普惠金融外部环境持续优化。截至2017年末，上海市中小微企业政策性融资担保基金累计提供担保项目7133笔，为小微企业提供担保贷款金额109.79亿元；各类银税合作产品项下贷款余额166.65亿元，为小微企业节约利息成本及抵押、担保等费用共计约7239.65万元。