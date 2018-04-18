名模，在外事学校并非“少数派”-上海市浦东外事服务学校“表演（服装表演与策划）”中本贯通专业开启学子“时尚梦”

晨报记者 杨虹 □吴婉莹

有人说他们靠颜值吃饭，有人说他们是衣服架子。在聚光灯下，他们是美的代言人。当然，要成为名模并非易事。谢东娜、陈娟、储镒恬等名模将成功归因于不懈的努力和学校的专业学习，他们的母校上海市浦东外事服务学校（后简称“外事学校”）也多次被人提及。作为中职界的“模特塑造营”，这里曾培育了多位知名模特。

展望2020年，中国将建成服装强国，上海也将成为继巴黎、米兰、伦敦、纽约、东京之后的第六大具有国际影响力的时尚之都。为此，外事学校助力学子时尚梦，携手就业率超高的大学，设立“表演（服装表演与策划）”中本贯通专业，关注海派服饰表演人才培育，欲打破“模特吃‘青春饭’”的常规……一系列的举措下，这些“美的代言人”必将活跃于上海乃至世界的时尚产业中。

入行要趁早，个人特色变为职业发展优势

每天早上，储镒恬与同学们一起参加专业课，这套课程包括形体训练、舞蹈基础、表演基础、镜前造型、音乐等核心内容。三年前，这位姑娘怀揣模特梦，走进服装展示与礼仪专业的面试现场。“我从小个高，也希望能将这个特点转化为自己未来发展的优势，所以选择了这个专业。”老师们还记得她在面试时的自我介绍。没成想，也正是这个特点成就了她——这个子高挑、笑容甜美的女孩获得2016年全国职业技能大赛模特表演赛一等奖、2017年“维多利亚的秘密”中国名模选拔真人秀《天使之路》亚军，在新加坡时装周、香港D&G亚洲首场高级女装秀上秀出自己的风采。

与模特分为走T台的“大模”和拍平面广告的“小模”一样，外事学校服装表演类专业分为：“表演（服装表演与策划）”和“服装展示与礼仪”。前者是与上海工程技术大学合作的7年制中本贯通专业，后者是学校的特色专业。这两个专业对学生要求很高，前者则更为严苛，身高、身材、长相、文化素养都要求出类拔萃。

出于职业特性，服装表演人才发掘的最佳时间为15、16岁，这时人体骨骼基本形态已初步成形，运动的柔韧性和协调性更具优势。而过了18岁，骨骼与韧带条件可能就不适合进行形体、舞蹈等专业训练了，很难满足该专业的教学要求。因此，“硬件”达标的学生若是能在中职校开始服装表演之路必定“事半功倍”。

上海工程技术大学服装学院副院长、中法埃菲时装设计师学院院长周晓鸣也认为，职业生涯起步越早对学生越有利，而中本贯通的培养模式便是最佳选择。“贯通后，很多本科的课程会‘下沉’到中职校，既能避免教学内容的重复，又打通了人文素养与职业能力的断点，为学生进入时尚产业后的职业延展、转型和深造打下良好基础。”

多元化培养，模特不再只吃“青春饭”

硬件达标已属不易，但专业模特并不是“花瓶”，表现力、乐感、造型能力、服饰搭配力、外语沟通、文化素养等能力一个都不能少。外事学校的服装表演中本贯通专业，仅仅是专业核心课程就包含了服装类、表演类、策划类三大类共二十余种内容，其中“形体训练、舞蹈基础、服装表演、服装表演技巧”4门核心技能将贯穿七年的中职和本科阶段。“我们1992年便开办了服装展示与礼仪专业，作为上海市重点专业，培养出多位名模；而工程技术大学则在2006年成立了服装表演与策划的本科专业，专业学生获得各类模特大赛奖项100余项，其中省部级以上奖项超过70%。”外事学校副校长杨晓红认为，两校的强强结合，能确保学生在专业技能和职业能力的培养更具发展潜力。

跨过“专业门槛”仅是成功的第一步，人文素养的养成、职业素养的培养、实践课程的拓展也随之而来。由于贯通本科院校，学校很注重强化学生的文化基础课程。“以语数英和阅读写作课程为例，该专业的课时比贯通前多出将近1倍。”

多数人误以为，服装表演与策划专业的学生只能成为模特，只是吃“青春饭”。其实不然，外事学校服装表演与策划专业的学生，在低年级就开始模特表演技能、服装设计、服饰搭配、化妆造型等专业基础能力的培养； 高年级时还要涉足时装表演的策划、模特经纪、品牌推广等专业实践。其中，还穿插了每学期2周的校企合作实践性教学、创新创业类和素质拓展类拓展课程，实现学生从表演展示到表演组织，再迈向表演策划的多元成长路径。

上海正在积极建设具有中国文化和上海创意特点的国际时尚之都，电商行业对服装表演与策划人才的需求也越来越大。“如今上海服装表演已没有淡季，单是每年两季的上海时装周、上海高级定制周、上海定制周就有几十场走秀，但活跃其中的多为外籍模特，为什么我们上海本地的高素质服装表演与策划人才不去展现自己的风采呢？”

不仅是成为模特，服装表演与策划专业的学生可以凭借出色的创新思维能力、服装服饰艺术表演力、时尚前沿洞察力及独立表演策划力，朝时装表演编导、模特经纪、时装表演专业老师、模特培训师、时尚编辑和时尚策划等职业方向发展。“我们工程技术大学还有本科二学历和硕士培养点，学生有充足的时间和条件来提升自己。”周晓鸣向我们细数了服装表演与策划专业学生的宽广“出路”。

美，不止一面

2017年8月31日，“维多利亚的秘密”中国区超模选拔《天使之路》 开播，80天的封闭式训练后，“小黑”储镒恬获得了亚军。她与学姐谢东娜、陈娟、佟晨洁、石周靓、许依君一样，均来自外事学校。秀场上长长的T台，承载了无数模特的血泪和梦想。“在观众看来轻松自然的模特步伐，源于模特对自身形体的绝对掌控和自身魅力的了解。”学校服装表演与策划专业的老师解释说。

这其中，专业教师的指导功不可没。外事学校和工程技术大学的专业带头人都兼任教育部服装表演指导委员会委员、中国设计师协会理事及执行委员、上海模特协会副会长、上海市创意设计工作者协会会员，团队成员具有年度中国最有价值模特、优秀舞蹈演员、国际模特大赛双冠王等背景，而且先后服务于LOUIS VUITTON、FEN-DI、ARMANI等国际一线品牌，专业素养国内一流。在学生潜力的挖掘上，可谓是轻车熟路。“每天枯燥的训练、无数次台前造型的失败、与服装磨合的不顺都没有磨灭我的超模梦，”储镒恬说，是老师的帮助和信任给予了她追梦的勇气。

对于模特来说，台前幕后是两种不同的状态。在外事学校，“服装表演与策划”专业的学生与其他学生一样，都要重视仪容仪表和行为规范的管理。作为“国家级重点中等职业学校”、“全国职业教育先进单位”、“全国中等职业学校德育工作先进集体”，外事学校很擅长利用校园文化、学生自主管理、学生社团、新生教育等德育方式来培养学生的思想品德。如：“国旗下的演讲”活动中，学生代表以自身经历向其他学子传授“成功的秘诀”。以学生为主体的“学生自主管理团”，每天引导其他同学安全入校、纠察仪容仪表和行为规范。采用学生自主管理的方式，既激发了学生参与学校管理和自我管理的热情，又能感染每一位学生养成自觉自律的好习惯。

在周晓鸣看来，服装表演与策划专业不仅需要台上的形象美，更需要台下的生活美。她强调，由于服装表演与策划专业的学生外貌出众，容易成为大众目光的焦点，因此学校会更注重思想品德和行为规范教育。从合作企业和市场的反馈来看，该专业的学生以较高的综合素养获得了业界称赞。“有能力就读服装表演与策划专业的孩子，天然就是一块璞玉，如果能在这个行业发挥自己的特点，前途将不可限量。”