香港话剧团携《最后作孽》《亲爱的，胡雪岩》到沪-这里有跟TVB电视剧不一样的香港

晨报记者 邱俪华

有人说，在香港如果你想去看话剧，在“选择困难”的情况下，去看一场香港话剧团的戏总是没错的。香港话剧在中西文化的碰撞下，发展出独具风格的“港派话剧”，而香港话剧团便是香港话剧中最具代表性也最具影响力的一个团体。今年，魔都观众有望在本城欣赏到香港话剧团的两部代表作——《最后作孽》和《亲爱的，胡雪岩》，将分别于在5月和9月在上剧场与观众见面。

看四十年来坚持的“港味”

香港话剧团是香港地区历史最悠久、规模最大的专业剧团，从1977年成立至今，制作并演出近400个剧目。虽“年过不惑”却依旧保有创作活力，每年的年度剧季都会带来12-13部作品，是香港话剧的“顶梁柱”，为香港创造了许多精品。

自创团之始，香港话剧团便坚持特色，其原创作品选用原汁原味的本地题材，将香港人的真实生活状态搬上舞台。以粤语演出配以中英字幕的形式，广受香港市民好评，还吸引到了许多非粤语观众，使他们更有代入感地感受香港的风土人情。除了坚持原创，香港话剧团也十分注重经典的演绎和多元化，探索跨文化交流，向外推广香港戏剧文化之余，也为香港市民引进经典作品。

作为香港话剧团的老朋友，赖声川这次一口气请来了口碑爆棚的《最后作孽》和《亲爱的，胡雪岩》。谈到香港话剧团，赖声川说：“香港话剧团体制健全，25个演员全职，各个年龄层都有，他们很辛苦，每年要演很多档，刚演完上一部戏，就要开始下一部的排练，每个人至少要演6部。他们是华人世界的模范。我和香港话剧团从1998年《红色的天空》就开始合作，2002年《如梦之梦》的第一次专业演出也是和港话合作，一票难求。我很自豪我也是他们的一份子，作为香港话剧团的艺术顾问，当过很多次的导演和主要创作者，见证了他们的成长。这次的两部戏都非常精彩，在上海一定会引发讨论而且会买不到票。”

看《最后作孽》的荒诞生活

首先亮相的《最后作孽》曾获得香港“十大最受欢迎制作”奖项，2017年的演出被列为香港特别行政区回归20周年庆祝活动系列之一，这部重磅之作今年将进行最后一轮演出。同样“生”于2015年，上剧场作为《最后作孽》的告别演出之站，将为这部作品在上海画上圆满句号。

《最后作孽》是香港话剧团“暴烈家庭”系列的第二部，该系列呈现香港民生百态和世间冷暖，直面香港的社会问题。该剧揭开丰裕的物质生活所带来的精神和伦理的衰退，从家庭状态看精英阶层的生活和问题，以黑色幽默的笔触探讨人性。剧中，薛公子从小衣食无忧，而薛家的家庭相处模式是用钱来代替父母对孩子的关爱，一家三口难得聚首之际，却是薛先生和薛太太进行财产分配谈判、薛公子要求分得三分之一财产之时，面对儿子持枪讨价还价，他们终于意识到这些年他们错得多么荒唐……

这个故事扭曲吗？是，也不是。或许大多观众对于香港文化的了解都来源于TVB电视剧，导演冯蔚衡认为，“TVB电视剧太影响人的价值观了，然后有一天，你发觉世界并不是这样的。”《最后作孽》的最初灵感来源于编剧郑国伟在报纸上读到的富二代荒诞生活的的报道，“你们觉得荒诞的剧情其实都是真实的香港。”主创团队这样说。全剧以几近写实的手法，结合高密度幽默刺激的对白，将现实中部分群体的缩影呈现给观众，高潮迭起。剧中不乏出人意料、拍手叫好的台词，但笑了之后却是一股悲凉，令人震惊的结局促使观众重新看待人生，并反思在这个大时代下，是什么在影响、改变着年轻人。特邀主演余安安在谈及塑造角色时曾说，她最心动的台词是：“简简单单，不是多钱，可是很开心。”

看香港金像奖 “最佳新演员”

值得一提的是，《最后作孽》中和余安安搭档、饰演儿子的凌文龙，因电影《黄金花》而获得刚刚揭晓的第37届香港电影金像奖“最佳新演员”和“最佳男主角”两项提名，并最终获得“最佳新演员”奖。虽然拿到“新演员”头衔，但凌文龙其实是一枚“老戏骨”——2018年是他加入香港话剧团担任全职演员的第十年，期间出演过《都是龙袍惹的祸》《顶头锤》《有饭自然香》等多部香港话剧团经典之作。在《最后作孽》中，他完美地诠释了薛公子显露在外的戾气与内心的脆弱，并凭借该剧获得香港舞台剧奖最佳男主角（喜剧／闹剧）的提名。香港电影金像奖近年来被舆论担忧“青黄不接”、实力新人难觅，有同样担忧的剧迷，这次可以走进剧场近距离感受这位香港演员的表演功力。

5月25日至27日，《最后作孽》将登陆上剧场，而香港话剧团这次带来的另一力作《亲爱的，胡雪岩》会于9月7日至9日上演，此前该剧曾作为上海国际艺术节的参演剧目，被列为当年最值得关注并不容错过的话剧作品，收获了满满的口碑。错过的观众今年有机会和《亲爱的，胡雪岩》面对面，据悉，2018版在演员、舞台设计和表达方面，都会有全新升级。