全英文演讲、名校龙舟赛、招募新青年……-跑过这些年，《奔跑吧》还有新花样

晨报记者 曾索狄

作为“综 N代”中的佼佼者，《奔跑吧》上周甫一开播就拿下了同时段收视冠军，各类话题也在不断发酵。昨天，节目组在太原举办新闻发布会，邓超、Ange-lababy、李晨、陈赫、郑恺、王祖蓝、鹿晗阔别一年后再次全员集结。总导演姚译添透露，走过四年，这档老牌节目仍在突破自我，“我们还在试图做过去从没做过，甚至没有可参考的新东西。”

“综N代”挑战高难度

安排兄弟团跑进联合国维也纳总部进行全英文演讲，邀请牛津、剑桥等全球15所顶级名校学生一起划龙舟……今年《奔跑吧》的玩法，让很多观众感叹“高大上”。而对节目组而言，这些看似不可能完成的环节，恰恰是一档“综N代”节目必须有的。

总导演姚译添在现场说：“我们经常会问自己，明明有很方便的路，比如选择前几季一样的模式，为什么我们还要做从来没有人做过，甚至没有可以借鉴参考的东西？”他认为，整个团队和《奔跑吧》的感情已经超越了简单的节目制作的层面，“与其说我们在做一档节目，不如说我们在守护一个节目。走过四年，它已经成为我们每个人的一部分。像去联合国，找国际名校参加龙舟比赛，这些环节的沟通成本，过去我们是根本不敢想的，但最后发现做完了也就这样，大家表现得很棒。”

记者在现场看到，今年《奔跑吧》还有不少新尝试，比如直接将公益元素与节目内容融合，让兄弟团走进乡村留守学校； 比如开始试水衍生产品，其衍生品所得收益的一半将会捐赠给乡村留守儿童；比如在全球开展新青年招募计划……这些，或许也能给其他的“综N代”一些发展的参考。

邓超感慨录制受教育

走过四年，与《奔跑吧》相伴已久的“兄弟团”也在成长。发布会现场，邓超直言，录节目不仅是向观众展现敢拼敢闯的精神，对自己而言也是受教育的过程。“这次演讲经历对于我和兄弟而言，简直是无法完成的任务，当时确实想退出，觉得玩得太大了。但这次节目让我感受到教育的重要，在舞台上的发言一定要言之有物，不能胡来。”

事实上，在最近的节目中，每个成员都被观众发现了全新的一面。比如成为母亲之后，Angelababy似乎发掘了唱歌的潜质，摇篮曲唱得非常好。而王祖蓝则因为流利的英文演讲受到关注，更被当地观众赞为“颜值担当”，“我当时在后台专心练习演讲，真没想到大家会注意到我的‘颜值’。”