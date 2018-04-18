大乐透“6亿派奖”前三期-连续井喷共送头奖39注

晨报记者 黄宇龙 通讯员 张慧慈

大乐透“6亿大派奖”派奖前三期（第18041期至第18043期），连续两期井喷15注以上头奖，全国共送出头奖39注，惠及12个省市，平均单期送出13注头奖。目前，固定奖已派奖7426万。

今年开启的6亿派奖活动，除了延续一等奖（派奖2亿）和固定奖（派奖3亿）同时派奖以外，还增加了乐善奖（派奖1亿）派奖。派奖期间，彩友既有机会3元追加投注，可冲击2400万元封顶头奖； 又有机会3元追加投注，让固定奖奖金翻倍；还有机会3元追加投注，中个乐善奖，喜上添喜。

派奖前三期送出头奖39注

大乐透派奖前三期连创佳绩，全国共送出头奖39注，平均每期送出头奖13注，其中有连续两期（18042期和18043期）井喷15注以上头奖，远远超过2017年“5亿派奖”前三期共送出11注的成绩。

4月14日，大乐透第18042期开奖，全国送出19注头奖。其中，重庆中出11注965万元追加头奖，分落渝北和忠县的两个网点。其中10注出自忠县，中奖彩票为一张10倍投、30元投入的单式追加票，单票中奖高达9654万元。据悉，该9654万元大奖，为大乐透今年中出的第一大奖。

4月16日，大乐透第18043期开奖，全国送出17注头奖。其中，北京6注追加一等奖及6注基本一等奖均出自门头沟同一站点，中奖彩票分两张。两张彩票前后出票时间仅相隔8秒，由一人独中的可能性极高，若猜测属实，那么这位幸运儿所中出的总奖金将达到9921万多元。

固定奖已派奖7426万

今年大乐透6亿大派奖活动，除持续20期每期安排1000万元用于一等奖派奖，派奖总额2亿元以外，还有3亿元用于进行追加投注的固定奖派奖。

派奖前三期（第18041期至第18043期），固定奖追加投注的派奖奖金总计已高达7426万多元。

“乐善奖”派奖5月12日开启

心急的购彩者会说，之前提到的乐善奖怎么还没有开始呢？不要着急，因为“乐善奖”派奖将在本次派奖活动的后期开展。根据派奖规则，自第18055期（5月12日20:10开始销售，5月14日开奖）起，安排1亿元用于进行追加投注的“乐善奖”派奖。“乐善奖”派奖活动期间，会在追加投注的彩票上随机印制“乐善码”，作为该票当期的乐善奖开奖号码，中奖条件与超级大乐透游戏规则相同，奖金单独设置，最高可中5000元。

一等奖每期派奖1000万

“2元可中1500万，3元可中2400万”，本周三（第18044期）一等奖派奖将继续注入1000万、目前固定奖派奖余额2.25亿元、奖池滚存达52.39亿元。每2元一注体彩大乐透彩票都有0.72元钱成为公益金。