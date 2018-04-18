5平1负，申花告别亚冠赛场

晨报特派记者 甘 慧

（悉尼4月17日电）

在已经提前小组出局的情况下，以替补阵容出战，下半场全华班的绿地申花队，在亚冠小组赛最后一战对阵悉尼FC队的比赛中0∶0战平对手。这样，申花以6战5平1负的战绩，结束了本赛季亚冠小组赛的征程。尽管小组赛垫底，无缘小组出线，不过申花总体的表现还是好于预期。

在主场战平鹿岛鹿角之后，申花已经没有了亚冠小组出线的希望。与悉尼FC的赛前新闻发布会上，主教练吴金贵仍然表示要全力以赴。只是在亚冠已经提前小组出局的情况下，联赛和足协杯才是申花接下去最为重要的赛场，所以在尽可能让主力队员保存体能的情况下，也要尽可能避免伤病情况的发生。

然而，越是担心什么就越来什么。比赛刚刚开场5分钟，朱建荣就突然倒在地上，担架队火速入场将其抬出。朱建荣受伤之后，吴金贵用毛剑卿换下了朱建荣。下半场，朱建荣自己从休息室步行到替补席观看比赛，其伤势应该不是太严重。赛后，吴金贵介绍了朱建荣的情况，“我们的队医对朱建荣进行了检查，当时场地比较滑，可能有点过度牵拉，希望不是拉伤，具体还要等待核磁共振的检查情况。”

申花以一个平局结束了本赛季的亚冠征程，该小组最终是水原三星和鹿岛鹿角小组出线。赛后，吴金贵总结说，“这次亚冠非常不顺利，我们的绝对主力曹赟定受伤了，还有马丁斯，朱建荣刚刚伤愈复出，又伤了，这让攻击线受到了很大影响，不过不管怎么样，像今天的比赛能够守住，还是满意的。”

结束与悉尼FC队的比赛后，申花可以全身心地投入到接下去的中超联赛以及足协杯的比赛中。18日，申花将返回上海，准备接下去中超联赛对阵江苏以及足协杯对阵南通支云的比赛。