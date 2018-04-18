星美影院借壳上市搁浅

晨报记者曹西京报道 就在赵薇被中国证监会发布行政处罚决定书和市场禁入5年的同时，因宁波圣莱达电器股份有限公司（*ST圣莱，002473）2015年虚增净利润1500万元，公司实际控制人覃辉将被证监会罚款60万元，导致覃辉控制的成都润运200亿元借壳宇顺电子上市的计划将被迫终止。昨天宇顺电子跌停。

在经历巨亏约1.27亿元的利空之后，宇顺电子筹划已久的重大重组事项又可能终止。受覃辉遭证监会行政处罚影响，成都润运拟借壳宇顺电子上市也搁浅，而成都润运为星美控股旗下影院的运营主体。

此前，宇顺电子拟作价约200亿元购买成都润运100%股权，并构成重组上市情形。交易背后有中植系和星美系两大巨头身影。宇顺电子为中植系旗下上市公司，中植融云为宇顺电子的控股股东，中植系掌门人解直锟为宇顺电子的实际控制人。而成都润运的控股股东为星美圣典，实际控制人为覃辉。如今这桩交易要黄了。