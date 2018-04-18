世界零售大会，首次写入“新零售”-全球品牌和零售变革，看中国阿里巴巴

张宇/文

今年已来，包括欧美在内的传统零售业一片哀鸿，股价不断下挫，线下门店不断关闭。与此同时，中国整个零售行业，正在经历一场新零售的变革和勃兴。

4月17日，世界零售大会（WRC）在西班牙马德里举行。今年大会主题是“Innovate to Win”，背景是“快速变化的新零售”。这也是WRC 第一次把“新零售”写进它的历史。

天猫总裁靖捷：

零售业要学哥伦布

WRC创立于2007年，每年吸引全球商业领袖到场，既囊括了成熟市场的大公司，也包括了各种提供颠覆性创新想法的初创公司。

自2007年起，世界零售大会就成立了“名人堂”，旨在表彰富有洞见给全球带来革命性影响的公司的商业领袖。早在8年前，阿里巴巴就已入驻“名人堂”。2014年，世界零售大会就将“阿里上市成就最大IPO”列入了当年的商业大事记。

4月16日晚，因为今年阿里巴巴天猫和新零售的加入，世界零售大会首度“提前”开幕。当晚，300 余名欧洲政界和商界的重要嘉宾参加了欢迎晚宴，在哥伦布广场附近与天猫总裁靖捷畅谈新零售中国方案。

“不知在场的各位有没有发现，我们的对面就是哥伦布广场。”靖捷说，人们都记得哥伦布找到了新大陆。但实际上，他最初的目的是为了找到和中国建立商业贸易往来的通道。“如何找到通往中国之路? 传统零售如何转型创新？我的答案是天猫新零售。”阿里巴巴曾以全球最大的电商平台而著称，如今利用互联网和大数据重构人货场，阿里倡导的新零售将让零售行业回归它的本质并焕发新的活力。

“阿里巴巴和天猫的成就引人瞩目。他们的到来让这次世界零售大会蓬荜生辉。”世界零售大会主席Ian McGarrigle表示。这是大会历史上首次开办晚宴，因为全球零售企业和品牌都迫切想了解发生在中国的这场新零售变革。

“我们都很好奇天猫在做的事。刚听了天猫总裁的演讲，觉得天猫很不可思议。”创立于1985年英国利物浦的时尚公司Matalan 的国际事业部发展经理 Sadia Alam 说，“我们也一直在研究如何上天猫的方案。”

整个“西班牙”都上天猫了

2016年9月，西班牙药妆品牌MartiDerm独家入驻天猫国际，主打高浓度精华安瓶。彼时，天猫国际上的安瓶品牌还屈指可数。作为MartiDetm品牌负责人的王迪，在接下去的5个月，见证了一个新品类在中国市场的爆发。仅Marti-Derm天猫国际单店，五个月的销售便突破了2000万元。Marti-Derm在天猫国际一年的成交，已达到该品牌自创立以来在西班牙本土市场70年累积成交。

MartiDerm在中国掀起“安瓶热”的消息传回西班牙后，整个西班牙药妆乃至欧洲药妆行业都大受震动。越来越多拥有药剂师背景，且注重技术创新的欧洲药妆品牌，也开始通过天猫国际，迈出进入中国市场的第一步。

目前，西班牙在天猫国际进口国家中排名前十，其中来自西班牙的服饰、化妆品、火腿、红酒等最受欢迎，Zara、ISDIN、澜红酒、5J火腿等上百个西班牙品牌都已入驻天猫。

马德里老城区著名的CAlle Fuencarral 大街上的本土品牌都几乎都在天猫开设了官方旗舰店，整个一条“天猫大街”。

“天猫是欧洲中小品牌的希望之地，也是诞生奇迹之地，我爱天猫国际，也爱中国。”sesderma创始人Gabriel Serrano博士3月底在天猫国际扶持欧洲中小企业的沟通会上说。

西班牙生鲜也在天猫上发展迅猛。2015年到2017年，西班牙生鲜在天猫上的平均涨幅120%，是在天猫上增速最快的国家之一。西班牙猪肉已经通过天猫超市配送到中国接近150个城市。过去一年，天猫西班牙火腿成交同比增长达50%。

全球零售变革，看中国

近几年，全球零售大牌和品牌与天猫基于新零售合作渐入佳境，如今包括 Costco、宝洁、pola、moony等快消巨头接连开出天猫双店，利用双进口通路，加速引进全球供应链优势品类，加重布局中国市场。

全美最大超市巨头Costco曾徘徊中国市场15年，三年前终于开出第一家天猫国际店，后来又开一家天猫店，双进口通路全面拥抱中国市场，引进包括生鲜在内的优势品类，并考虑在中国首开线下店。

美国老牌百货梅西百货曾对中国市场调研了整整三年，线下开店无果，最终只花了3个月敲定入驻天猫国际，中国市场成为其全球最重要市场，基于与天猫合作，也在为全渠道以及线下开店积极筹划。

实际上，全球品牌通过天猫进入中国远不止占领市场份额那么简单。天猫所提供的“新零售”的基础设施，打通用户体系、提升数据能力、对接供应链升级，让全球品牌感受到的大数据才是零售业变革的原动力。