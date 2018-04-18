假警报触发拦截导弹，叙利亚否认再遭袭

闫 洁（新华社专特稿）

叙利亚官方媒体17日报道，叙利亚16日深夜和17日凌晨没有遭导弹攻击，系假警报触发政府军防空系统。

没有公开姓名的亲叙政府武装指挥官指认，出现假警报缘于美国和以色列联手对叙政府军雷达系统发动电子战。

叙利亚通讯社和国家电视台及亲黎巴嫩真主党的媒体17日报道，叙政府军位于霍姆斯省和首都大马士革附近的两处军事设施分别于16日深夜和17日凌晨遭到导弹袭击，叙政府军动用防空系统拦截多枚导弹。

依照这些媒体的说法，位于霍姆斯省中部的沙伊拉特空军基地16日深夜遭6枚导弹袭击，其中大部分被政府军防空系统拦截； 大马士革以北50公里的杜迈尔军用机场17日凌晨遭导弹袭击，同样被政府军拦截。袭击没有造成人员伤亡。

俄罗斯卫星通讯社以一名叙政府军人员为消息源报道，政府军共拦截“将近10枚”来袭导弹。

美方否认发动上述“袭击”，以方没有作出回应。

然而，叙利亚通讯社17日晚些时候更新消息，说叙利亚没有再次受到导弹攻击，而是防空系统发出假警报，政府军继而发射多枚防空导弹。叙利亚国家电视台还展示了多张向空军基地上空发射防空导弹的图片。

一名未公开姓名的亲叙政府武装指挥官告诉路透社记者，美以联手对叙政府军雷达系统发动电子战，因而触发叙防空警报。

美英法三国14日对叙利亚发动军事打击，理由是叙政府军在东古塔地区发动“化武袭击”。叙政府和俄方强烈否认这一指认。禁止化学武器组织代表团已赴叙调查。

俄总统弗拉基米尔·普京与德国总理安格拉·默克尔17日通电话，普京告诉默克尔，美英法三国的行径违反国际法，损害叙利亚和平进程。

克里姆林宫说，普京和默克尔均支持禁化武组织代表团工作，希望彻底调查“化武袭击”。

一名亲叙政府武装指挥官说，全面收复大马士革东郊东古塔地区后，叙政府军17日开始为收复耶尔穆克难民营做准备。

耶尔穆克难民营位于大马士革南郊，距大马士革数公里。路透社报道，一旦收复耶尔穆克难民营及其周边区域，叙政府军将完全掌控大马士革地区，进一步扩大战果。