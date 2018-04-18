特朗普：制裁俄罗斯这事“再缓一缓”-美官员称，理由是特朗普认为与俄总统普京“有的谈”

王宏彬（新华社专特稿）

美国常驻联合国代表妮基·黑莉15日说，美国财政部将于第二天对俄罗斯追加新制裁，以惩罚俄“支持”叙利亚政府发动所谓“化学武器袭击”。不过美国财政部16日并未宣布新制裁。知情官员披露，总统唐纳德·特朗普想让这事儿“缓一缓”。

黑莉15日接受美国哥伦比亚广播公司《面向全国》电视节目采访时“预告”相关消息，一时间由叙所谓“化武袭击”引发的美俄冲突呈现升级趋势。

不过，美国财政部16日并未宣布对俄实施新制裁。美国白宫发言人萨拉·桑德斯当天晚些时候说，美国还在考虑对俄罗斯实施额外制裁，相关决定将在“近期”作出。

媒体随即猜测，这脚“刹车”可能是特朗普踩的。《华盛顿邮报》最先援引知情人士的话报道，特朗普本人决定叫停追加对俄制裁。

两名不愿公开姓名的知情官员说，黑莉明显是没掌握全部情况就抢先公开消息，“她这次有点太心急”。

其中一名官员说，特朗普担心，刚刚用导弹“敲打”了俄支持的叙政府，马上再对俄追加经济制裁，会让陷入低谷的美俄关系失去转圜余地，滑向危险边缘。

这名官员说，除非俄罗斯再对美国作出网络攻击或其他挑衅举动，特朗普近期“不太可能”批准对俄新制裁。

另一名官员透露，白宫确实讨论过追加对俄制裁，但特朗普决定“再缓一缓”，理由是他认为与俄总统弗拉基米尔·普京“有的谈”。

路透社报道，特朗普多次在公开场合表示“欣赏”普京，鲜少点名批评后者。叙利亚这次传出所谓“化武袭击”后，特朗普在推特上只批评过普京一次。

特朗普上台前后多次表达与俄罗斯改善关系的意愿，但由于所谓“俄发动网络攻击干预美大选”、乌克兰冲突和叙利亚局势等问题，两国关系陷入冷战以来最低点。