交了钱不用考试可轻松拿驾驶证？-一男子冒充驾校教练骗学费被刑拘

记者 吴艺璇 通讯员 于筱晴

近日，嘉定警方破获一起诈骗案件，犯罪嫌疑人自称是驾校教练，并谎称有“门路”，只要交钱，不用考试就可轻松拿到驾驶证。4月4日，警方将犯罪嫌疑人许某抓获并依法刑事拘留。

3月31日，家住嘉定外冈地区的季先生向警方报案，称自己和另两名亲友被一名驾校教练诈骗了22500元学费。

2017年12月，季先生经朋友介绍，结识了自称在驾校从事教练工作的许某。闲聊中，对方表示自己可以接“私单”，学车费比正规驾校便宜。正准备在上海学车的季先生心动了，很快与对方谈妥5500元的学费。可当季先生支付完全部学费后，许某从未给予任何指导或安排训练，只是称科目一理论考试非常难，以季先生的文化水平很难考过。然而，当季先生提出要退款时，许某却声称自己有“门路”，可以花钱把理论考试买通，甚至可以无需考试，就能直接拿到驾驶证，但要相应追加一定费用。看到了“捷径”的季先生深信不疑，不但追加费用，还将自己的侄子和另一位老乡也一起介绍到许某处学车。

几个月后，季先生等人拿到了许某给予的驾驶证。起初他们还挺高兴，可在网上一查，却发现证件是伪造的，查询不到任何驾驶人信息。

4月4日，嘉定公安成功将犯罪嫌疑人许某抓获。目前，许某已因涉嫌诈骗罪被嘉定警方刑事拘留。

事实上，许某并没有专业的培训驾驶员资质证书，更没有所谓的“门路”。