藏身商住别墅，刷卡兑换筹码只用POS机，赌资往来全部“电子化”-特大百家乐赌场被端，擒获百余赌徒

晨报记者 吴艺璇

一栋神秘的别墅内每天都会迎来一群特殊的访客，他们将车直接开进地下车库后直奔三楼，却从不抛头露脸。

“我们是警察！”4月4日晚，沪太路某创新产业中心的一幢商住别墅内，这群“特殊访客”的到来，让正沉浸于“纸醉金迷”的100多名赌博人员顿时慌乱无措，束手就擒。

当晚，上海市公安局宝山分局调集优势警力在沪太路某创新产业中心的一栋商住别墅内捣毁一特大百家乐赌博场所，当场抓获违法犯罪嫌疑人105人，缴获百家乐专用赌桌6张，以及一批经营账本和大量用于赌博的扑克牌、筹码和POS机等作案工具。

别墅深夜聚集众多车辆

3月下旬，夜幕降临时，沪太路某创新产业中心的一幢商住别墅的地下车库总是车水马龙、人来人往，然而商住别墅却密不透风，外部看不到一丝灯光。不仅如此，越到深夜，进出商住别墅的各类车辆越多，直至第二天凌晨三四点这些车辆才渐渐散去。

自3月初以来，一个刘姓男子以商务办公的名义承租了这幢商住别墅，此后一直上演着如此“情景剧”。白天没有车辆与人员出入，晚上虽有车辆出入，但别墅外却十分安静。据创新产业中心的物业公司反映，这种情况十分反常。

去年以来，宝山警方在社区警务工作中，对“黄赌毒”违法犯罪活动保持常态排查和高压打击。3月下旬，宝山公安分局大场派出所社区民警在工作中，通过社区共治共建平台发现了这里的异常。

别墅里藏着什么？民警调查发现，别墅内部的地下停车库夜间会停放大量车辆，外部还有可疑人员望风把守。据此，民警初步判断此处很可能存在一个从事违法犯罪活动的场所。

这幢商住别墅的电梯往返于地下车库与三楼，一楼和两楼并没有装修，处于“毛坯”状态。民警深入调查发现，种种信息显示，该别墅的三楼“别有洞天”。

据此，一个面积约200平方米、可容纳100余人参赌的“百家乐”赌场逐渐浮出水面。

提供餐食，还设贵宾室

这家赌场的日常运营十分隐密，外围有多人望风，一有“风吹草动”即可向赌场内部通风报信。此外，整幢商住别墅的各个区域遍布监控探头，随时能监控赌场外部情况。

别墅一至四层的楼道内分层设置多道铁门，通往三楼赌场的楼梯通道全部封堵，参赌人员到达后必须乘坐专用电梯通行出入，电梯口也时刻有专人把守。

自以为百密无疏的犯罪嫌疑人不曾想到，当他们正在赌场内疯狂敛财时，早已落入天罗地网。宝山警方制定周密详实的抓捕方案，于4月4日22时许，将这家开张仅仅两周的现场版“百家乐”赌场捣毁。

警方在之后的取证过程中发现，该赌场设施齐备、分工明确，有专门的赌桌和包间，有专人负责发牌、兑换筹码、维护秩序，还有负责观看视频监控的“安保人员”。

赌场从下午2点开始营业，不仅为参赌人员提供餐食，还设有一间“贵宾室”供赌资较大的参赌人员聚赌使用。整个赌场均以筹码进行赌博，现场没有任何现金，并且规定只可用POS机刷卡兑换筹码，赌资往来全部采用“电子化”。

据初步统计，短短两周内该赌场的累计投注金额已达人民币500余万元。目前，落网的105人已分别被依法处以刑事拘留或行政处罚，案件仍在进一步侦查中。