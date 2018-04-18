浦东机场规划建设大型公务机基地

记者 胡 迎

晨报讯 昨日，为期3天的第七届年度亚洲公务航空会议及展览会（ABACE 2018）在上海虹桥国际机场公务机基地正式开幕。在开幕式上，上海机场集团董事长吴建融透露，拟在浦东机场规划建设大型的公务机基地，满足中远期公务航空发展的需要。

据上海机场集团方面统计，近年来上海公务航空发展始终保持着较高的增长态势，2017年上海浦东和虹桥两个机场起降架次达到了6600多架，同比增长了将近9%。其中浦东起降了3209架次，增长了51%。

在昨天的开幕式上，上海机场集团董事长吴建融表示，预计从现在到2035年，上海公务航空还将保持较高的发展速度。为此，上海机场集团将进一步提升公务航空的地面保障能力，积极促进公务航空产业的发展。据吴建融透露，上海机场集团正在开展浦东机场总体规划的修编，在规划修编过程中将充分考虑上海公务航空业务发展的需要，规划建设大型的公务机基地，满足中远期公务航空发展的需要。

吴建融表示，上海机场集团同时还将推动上海公务航空从运输服务逐步延伸至全产业链。上海机场将在虹桥和浦东两大机场地区重点打造以航空产业为特色的临空产业集聚区，加快引进、培育公务航空贸易、投资、维修维护、航空培训等新型航空服务业。