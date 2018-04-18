上海今年要完成100公里道路架空线入地及合杆整治

记者 钟 晖

晨报讯 越来越清秀的上海大都市，空中“黑蜘蛛”却长久盘踞，遮挡着人们的视线，这“煞风景”的景象何时能改观？市住建委主任黄永平昨天向公众表示，上海已经吹响了全面清除城市天空“黑色污染”的号角，“这一次市委市政府下了很大的决心，明确要求必须要向架空线开刀。”他透露，上海已确立三年行动计划，至2020年，预计将完成470公里道路的架空线入地。

“低头看看很整洁，抬头望望吓一跳。好像一个很标致的美女，但头发不打理，披头散发、一塌糊涂；冗余线圈挂在上面，又好像废旧的自行车轮胎挂在天空上。”黄永平坦言，空中凌乱的架空线，已经困扰上海很久了。他透露，今年上海要完成100公里道路架空线入地和合杆整治的目标。今年计划完成的路段，包括内环线内的主要道路，以及中国国际进口博览会场馆周边主要区域。

此次架空线整治，其中的一个“重头戏”就是“多杆合一”，也就是要推出升级版路灯杆。新路灯杆一共有四层：可将通信杆、信号杆、路名杆、电线杆等“收编”进入，因此也叫“综合杆”。值得一提的是，“综合杆”还考虑了后续的智能化管理，它可以自动感知倾斜等状态，受到冲击或者荷载过重，都能及时预警。目前已经完成了架空线入地和多杆合一工程的部分路段，市容市貌大为改观。比如，南京东路（河南路至中山东一路段）上已经竖起了全新的、黑色的“综合杆’，看上去大气美观。

其实，上海曾经在世博期间做过一次架空线入地的整治工作，但是现在返潮现象还是比较多的。黄永平指出，作为城市管理部门，必须要按照《上海市城市道路架空线管理办法》中相关规定，主动跨前和担当，进一步强化管理，坚决不允许已经实施架空线入地的区域发生回潮，扼制随意立杆和飞线现象，将架空线入地和合杆整治工作纳入城市网格化管理，使之形成常态长效管理。