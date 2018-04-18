记者 郁文艳

晨报讯 这两天，申城的紫藤迎来了盛花期。位于嘉定城区的紫藤园已成为观赏紫藤的热门地。昨天是工作日，记者驱车前往公园采访，没想到等空车位就等了半个小时。才1万多平方米的小小公园里，紫藤花架下人头攒动，工作日游客也达到了一两万人次，远比上海动物园、世纪公园的游客数多，甚至赶超樱花节期间顾村公园工作日的游客量。

昨天12点15分，记者抵达紫藤公园门口的博乐路。道路两侧，都是进出公园的游客。短短几百米路段，站了多名交警和辅警。记者兜兜转转半小时，才找到车位。

进入公园，小小的公园里人头攒动，紫藤花廊下更可谓摩肩接踵。紫藤已然进入了最佳观赏期，紫色的花序一串串垂下来，的确有“一帘幽梦”的感觉。

据介绍，紫藤园上周日的游客量为45813人次，本周一为15000人次，昨天为24000人次。据测算，公园的瞬时最大承载量为2000人次。嘉定区园林所工作人员介绍，当公园的瞬时游客量接近最大承载量的80%时，会采取限流措施，包括设置加长蛇形围栏的长度等。

小小紫藤园为何吸引这么多游客？嘉定园林所有关人士表示，经多年培育，园内紫藤越长越大，观赏效果也越来越好，这是吸引游客的重要因素。同时，今年花期提前了5天左右，花期与F1比赛“撞车”，部分游客观看完赛车比赛，又直接来到公园观赏紫藤。