上海智能网联汽车 开放道路测试良好-测试超3000公里　未发生交通违法及安全事故

记者 潘 文

晨报讯 昨日，记者从上海市经信委了解到，获得全国首批智能网联汽车开放道路测试号牌的上汽集团和蔚来汽车等两家车企已经进行了一个月左右的测试，测试时长达到130小时，测试里程已超过3000公里，总体情况良好，未发生交通违法事件及安全事故。上海将根据测试需求发放更多的测试牌照，将根据需求开放更多的道路。

为加快推动智能网联汽车技术研发及应用，指导智能网联汽车开展道路测试工作，《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》于2018年3月1日正式发布。该《管理办法》中明确要求，测试驾驶人应具有50小时以上自动驾驶系统操作经验，其中40小时以上的相应申请测试项目的驾驶经验。要求车辆按照测试评价规程进行相应测试项目的实车试验，每个测试项目有效试验次数不少于30次，测试结果达标率不小于90%等。

同时，由工业和信息化部、公安部、交通运输部印发的《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》（以下简称《管理规范》）将于2018年5月1日起施行。该《管理规范》强调，在测试期间发生交通违法行为的，由公安机关交通管理部门按照现行道路交通安全法律法规对测试驾驶人进行处理。在测试期间发生交通事故，应当按照道路交通安全法律法规认定当事人的责任，并依照有关法律法规及司法解释确定损害赔偿责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

上海将加强动态评估，根据测试车辆自动驾驶系统功能、部件、安全性能的迭代优化，有预判性地对测试车辆提出更合理的规范要求。