来源：新华网

新华社北京４月１７日电 题：在改革开放中描绘高质量发展新画卷——从首季经济数据透视新时代中国经济新开局

新华社记者韩洁、陈炜伟、郁琼源

６．８％——２０１８年一季度中国经济成绩单１７日揭晓。

一条稳健的增长线彰显新时代中国经济的韧性与活力——中国经济增长率连续１１个季度稳定在６．７％到６．９％区间，稳中向好的发展背后，消费动力更加强劲，结构优化更趋明显。

实践已经并将继续证明，中国经济发展奇迹得益于改革开放。在新时代新起点上继续把全面深化改革开放推向前进，是中国经济迈向高质量发展的必由之路，也是实现中华民族伟大复兴的强大动力。

4月9日，一列“复兴号”动车组列车行驶在京沪高铁南京市境内。国家统计局4月17日发布数据，初步核算，一季度国内生产总值198783亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。 新华社发（苏阳 摄）

新开局——６．８％！中国经济“稳定器”再发力

“超出预期！”面对今年一季度中国经济主要指标，一些海外媒体如此评价。

一系列统计数据尽显中国经济新开局“稳”字当头——

首季６．８％的经济增速更显稳健，５％左右的城镇调查失业率表明就业稳步扩大，２．１％的居民消费价格涨幅显示物价稳定、市场供应充足……

澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院副院长詹姆斯·劳伦斯森说：“中国经济表现良好不应令我们意外。消费信心跃升至多年来新高，采购经理人指数始终处于扩张区间，中国经济越来越依靠内需拉动。”

一系列数据也显示中国经济持续向好势头——

在去年高起点基础上，一季度企业效益进一步提升，前两月规模以上工业企业利润同比增长１６．１％；居民钱袋子更鼓了，全国居民人均可支配收入名义增长８．８％，增幅高于去年同期，扣除价格因素实际增长６．６％，依然快于人均ＧＤＰ增速；万元ＧＤＰ能耗同比下降３．２％，清洁能源比例上升，绿色发展稳步推进……

新时代，新发展，新获得。

国家发改委就业和收入司有关负责人介绍，今年一季度，全国城镇新增就业３３０万人，市场用工需求旺盛。春节后，员工返岗率平均在９０％以上，２０１８届高校毕业生就业进展平稳，钢铁、煤炭去产能职工安置平稳有序。

环顾全球，今年以来，国际货币基金组织、经合组织等国际组织均上调对２０１８年全球经济增速的预测值，中国经济的重要贡献是关键因素。

亚洲开发银行本月最新经济报告称赞，得益于经济改革、强劲的国内外需求以及服务业发展，中国经济将持续稳健前行，继续扮演世界经济增长的“稳定器”角色。

“持续向好的中国经济有力推动世界经济复苏，促进世界贸易发展，为世界各国人民带来前所未有的发展机遇。”国家统计局新闻发言人邢志宏说。

国家统计局数据显示，２０１３年到２０１６年，中国经济对世界经济增长的平均贡献率超过３０％。如果不考虑中国经济影响，世界经济年均增速将放缓０．６个百分点，波动强度将提高５．２％。

“中国发展惠及自身也造福世界。”巴基斯坦总理阿巴西表示，过去一年，世界经济增长的三分之一贡献来自中国，中国致力于可持续发展，顺应人民对美好生活的期待，必将令亚洲经济持续绽放光彩。

4月9日，在浙江省舟山市定海工业区，一艘大型集装箱船完成喷漆作业，焕然一新。国家统计局4月17日发布数据，初步核算，一季度国内生产总值198783亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。 新华社发（姚峰 摄）

新气象——内生质变打造高质量发展“动力源”

北京市西城区一家电影院内，人头攒动，一些热门电影的黄金时段场场爆满。今年一季度，全国电影总票房同比增长３９．８％，首次突破２００亿元，刷新了电影史上单季度国家电影市场的记录。

以文化、旅游等为代表的消费，成为经济运行中的一抹亮色。国家统计局数据显示，一季度，最终消费支出对经济增长的贡献率高达７７．８％。

“我国积极顺应把握居民消费升级大趋势，消费对经济发展的基础性作用进一步增强，为保持经济平稳运行发挥了‘压舱石’的重要作用。”中原银行首席经济学家王军说。

消费作用的凸显，折射了中国经济的结构之变、动力之变。

除了需求结构，产业结构、投资结构也在持续优化。一季度，第三产业增加值对ＧＤＰ增长的贡献率达到６１．６％，生态保护和环境治理业、公共设施管理业、农业等短板领域投资增速均快于全部投资增速。

以新产业新业态新模式为核心的新动能不断增强。一季度，我国日均新登记企业１．４７万户，工业战略性新兴产业增加值增长９．６％，网上零售额增长３５．４％，新动能成为推动经济平稳增长和经济结构转型升级的重要力量。

改革创新，是中国经济结构优化、内生质变的关键力量。党的十八大以来，供给侧结构性改革不断深化，创新驱动战略深入实施，一批重要领域和关键环节改革取得突破性进展，为中国经济释放不竭动力。

在邢志宏看来，中国经济增长从主要依靠工业带动转向了工业和服务业共同带动，从主要依靠投资拉动转向了投资和消费一起拉动，从出口大国转向了出口和进口并重，这些结构的变化大大增强了中国经济的稳定性和韧性。

党的十九大报告作出重要判断，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。从深化供给侧结构性改革到深化农村土地制度改革，从深化商事制度改革到深化税收制度改革……新时代改革创新的方向更加明晰。

４月的厦门港，山青海碧，日暖风轻。在厦门集装箱码头集团有限公司海天分公司的办公大厅，不用风吹日晒，工人师傅只需要看着屏幕监控，就能远程操作码头上的吊车，将来自世界各地的集装箱精准放置在拖车上。

“２０１７年我们集团投入１．８亿元加大信息化和自动化项目投入，全力建设绿色智慧港口，推动企业迈向更高质量发展。”海天分公司副总经理林大煜说。

“全面深化改革是决定高质量发展的关键。”中国（海南）改革发展研究院院长迟福林说，在转向高质量发展的三大变革中，动力变革是实现质量变革、效率变革的前提条件。随着一系列重磅改革举措的出台，中国经济高质量发展的后劲正在深度积聚。

在新疆库车县牙哈镇的一处棉田，“智能拖拉机”在进行播种作业（3月23日无人机拍摄）。国家统计局4月17日发布数据，初步核算，一季度国内生产总值198783亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。 新华社记者 胡虎虎 摄

新画卷——深化改革开放逐梦现代化新征程

首季中国经济成绩单公布当天，两千多公里外的第１２３届广交会上，广州琶洲会展中心人潮涌动，连日的阴雨挡不住全球采购商奔走的步伐。

“我与广交会结缘４０年，这里见证中国经济的快速发展。”广交会的常客、美国卡特彼勒公司全球风扇业务负责人喻志鸿说，全世界的商人在中国搭建的平台上“唱戏”，就是看好中国经济的巨大潜力。

一滴水能反映太阳的光辉。世界看好中国经济，不仅因为亮丽的成绩单，更源于中国深化改革开放的坚定决心。

“尽管外部环境面临诸多不确定性，但首季经济数据显示，支撑中国经济高质量发展的有利条件和因素在继续增多。展望未来，中国经济韧性好、潜力足、回旋余地大，一个重要原因是更大力度的改革开放护航经济稳健前行。”王军说。

就在几天前，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》正式发布，以海南为新标杆，中国向世界展现了新起点上全面深化改革开放的新蓝图。

“落实新发展理念”“建设现代化经济体系”“深化供给侧结构性改革”“加快实施创新驱动发展战略”……习近平主席日前在博鳌亚洲论坛２０１８年年会开幕式演讲中对改革创新、推动发展作出部署。

“在新时代，中国人民将继续自强不息、自我革新，坚定不移全面深化改革。”习近平主席铿锵有力的话语，宣示将改革进行到底的决心。

改革不停顿，开放不止步。

近一段时间，美国不顾国际贸易规则执意挑起贸易摩擦，国际上对这种典型的贸易保护主义、单边主义行为普遍担忧。亚洲开发银行报告警示，如果摩擦继续升级将为区域经济发展前景“蒙上阴影”。

中国用实际行动发出扩大开放、维护公平世贸规则的强烈信号。

邢志宏说，中美贸易摩擦难不倒中国经济，更改变不了中国经济持续健康发展的良好态势。中国政府已表明坚定的立场，中国对外开放的格局在进一步扩大，东方不亮西方亮。

“历史一再证明，封闭最终只能走进死胡同，只有开放合作，道路才能越走越宽。”习近平主席１６日会见世界经济论坛主席施瓦布时强调。

新时代，新使命，新征程。展望未来，一种信念更加坚定：改革开放是当代中国发展进步的必由之路，是实现高质量发展的必由之路。中华民族的伟大复兴必将在改革开放的伟大进军中得以实现。（参与采写：王存福、孟盈如、郑生竹、张弛）

统计局：一季度GDP同比增6.8% 国民经济实现良好开局

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照推动高质量发展要求，围绕建设现代化经济体系，狠抓政策落实，国民经济延续稳中向好发展态势，转型升级稳步推进，质量效益不断提升，经济运行开局良好。

一季度数据发布！透露中国经济发展哪些趋势？

一年之计在于春。国家统计局１７日公布了２０１８年一季度宏观经济数据。一系列权威数据勾画出今年开局中国经济发展的新气象，折射高质量发展新征程上中国经济发展的六大趋势。

国家统计局：中美贸易摩擦改变不了中国经济持续健康发展势头

国家统计局国民经济综合统计司司长邢志宏17日表示，当前中国经济稳中向好，中国经济稳定性、协调性、可持续性增强，经济韧性好、潜力足、回旋余地大，中美贸易摩擦难不倒中国经济，更改变不了中国经济持续健康发展的良好态势。