推动上海全方位高水平改革开放！上海市委中心组学习会听取这个专题辅导报告

来源：上观新闻

市委中心组今天下午（4月17日）举行学习会，听取上海WTO事务咨询中心理事长王新奎关于学习习近平总书记在博鳌亚洲论坛2018年年会上的主旨演讲和在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话精神，推进高水平对外开放的专题辅导报告。市委书记李强强调，要深刻领会习近平总书记重要讲话精神，准确把握新形势下中央对深化改革开放的部署安排，拿出改革开放再出发的勇气和魄力，始终服务国家发展大局，以更大力度、更实举措，推动上海全方位高水平改革开放，努力当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者。

王新奎的辅导报告围绕学习习近平总书记重要讲话精神，理论联系实际，深刻阐述了经济全球化发展趋势下的对外开放新战略，并就抓住首届中国国际进口博览会重要机遇,推动上海高水平对外开放谈了思考建议。与会同志结合工作实际交流了学习体会。

王新奎作专题辅导报告。

李强指出，习近平总书记在博鳌亚洲论坛的主旨演讲和在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话，在国内外产生了重大影响，亮明了中国以更加积极的姿态向全世界扩大开放的鲜明态度和坚定决心，为我国新时代改革开放再出发指明了前进方向。我们要深刻学习领会、全面贯彻落实，切实把思想和行动统一到中央决策部署上来，统一到总书记最新讲话精神上来，紧密结合上海实际找到工作切入点，不断把改革开放向纵深推进。

李强指出，上海要在新征程上实现新跨越，必须进一步深化改革、扩大开放，坚定舍我其谁的信念、勇当尖兵的决心，敢闯敢试、敢为人先，做深做透改革开放这篇大文章。要在深化自贸试验区改革上下功夫，聚焦“三区一堡”，找准工作抓手，加快推进各项改革举措落地，深化同全市改革、国际金融中心、科技创新中心建设的联动。要在深化供给侧结构性改革上下功夫，加快推动高质量发展，不断增强上海经济创新力和竞争力。要在打造一流营商环境上下功夫，全面实施政务服务“一网通办”，让群众和企业有更大获得感。要围绕落实国家战略，以建设“五个中心”、打响“四大品牌”为突破口，在服务全国改革开放大局中加快自身发展。今年要举全市之力办好首届中国国际进口博览会，加快推进具有全球影响力的科创中心建设，加快推进长三角一体化发展。