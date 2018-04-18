辛识平：开放，新时代中国的坚定抉择

来源：新华网

新华社北京４月１７日电 题：开放，新时代中国的坚定抉择

辛识平

北纬２０度的海南，总能早早感受春的气息。２０１８年的春天，中国对外开放的新步伐从这里一次次震撼世界。

从博鳌亚洲论坛上习近平主席宣布扩大开放的四方面重大举措，到支持海南全岛建设自由贸易试验区、建设自由贸易港等重大决策，再到发布《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，几天之内，中国连放“大招”，开放决心之坚、力度之大、措施之实，不仅令国人闻之振奋，也让世界为之赞叹。

扩大开放，中国有着“乱云飞渡仍从容”的定力。面对反全球化思潮和保护主义情绪升温，中国始终不为外界所扰，坚持打开国门搞建设。“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”——这一立场一以贯之，决心坚定不移。这样的定力，源于对中国发展历程的深刻总结，源于对世界大势的深刻把握。

十多年前，当中国加入世贸组织时，国人心中何尝没有“狼来了”的担忧，但正是在勇敢迈向世界经济的过程中，我们“在游泳中学会了游泳”，在与世界的合作共赢中赶上了时代的潮流。走过风雨兼程的４０年，面对你中有我、我中有你的地球村，中国人民更加坚定这一信念：封闭最终只能走进死胡同，只有开放合作，道路才能越走越宽。

扩大开放，中国有着“直挂云帆济沧海”的能力。作为快速发展的世界第二大经济体，中国对世界经济增长的贡献率超过美国、欧洲和日本的总和，成为世界经济发展的主要稳定器和动力源。刚刚发布的今年一季度宏观经济数据显示，我国国内生产总值同比增长６．８％，最终消费支出对经济增长的贡献率达到７７．８％，服务业成为经济发展主动力，战略性新兴产业增加值增长９．６％。中国经济“颜值”“气质”俱佳，实力强、潜力足、韧性好，既能扬帆远航，也能抗击风浪，这是我们扩大开放的最大底气。一个国家强盛才能充满信心开放，而开放又会促进一个国家走向更加强盛。向世界敞开怀抱，不仅给中国人民带来了实实在在的好处，也让各国分享了中国发展的巨大机遇和丰厚红利。

扩大开放，中国有着“弄潮儿向涛头立”的魄力。开放是披荆斩棘、久久为功的艰辛事业，既要有迎难而上的决心与勇气，也要有知行合一的务实与担当。５年来，共建“一带一路”从倡议成为实践，如今已有８０多个国家和国际组织同中国共襄盛举。路再长，走下去，定能到达。正是在中国与各方的积极推动、不懈努力下，“一带一路”建设才能渐入佳境，惠及沿线各国人民。

开放，是中国不变的初心，也是中国迈向未来的坚定抉择。从大幅度放宽市场准入，到建设海南自贸试验区，建设当今世界最高水平开放形态的自贸港，再到举办中国国际进口博览会，都是空前的大手笔，充分彰显中国扩大对外开放、积极推动经济全球化的坚定决心和大国担当。“宜早不宜迟，宜快不宜慢”“言必行，行必果”，习近平主席的庄严承诺，再次向世界释放明确信号：中国将以实际行动推动形成全面开放新格局，愿同各国同舟共济、合作共赢，推动经济全球化造福世界各国人民。

“久久不见久久见，久久见过还想见。”海南的盛会落下帷幕，春天的故事仍在继续。在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展，中国必将与世界共同前进，绘就同世界交融发展的新画卷。

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