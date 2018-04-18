我国经济实现良好开局

来源：人民日报客户端

一季度国内生产总值同比增长6.8%，增速连续十一个季度稳定在6.7%—6.9%的区间

人民日报

本报北京4月17日电 （记者陆娅楠）国家统计局17日公布，经初步核算，2018年一季度我国国内生产总值达198783亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%，这也是我国经济增速连续11个季度稳定在6.7%—6.9%的区间。

“今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国民经济延续稳中向好发展态势，转型升级稳步推进，质量效益不断提升，经济运行开局良好。”国家统计局新闻发言人邢志宏说。

稳是关键词。今年一季度，我国经济呈现了增长平稳、就业扩大、物价稳定、国际收支基本平衡的良好运行格局。特别是首次亮相的月度全国城镇调查失业率显示，1至3月份，全国城镇调查失业率分别为5.0%、5.0%和5.1%，分别比上年同月下降0.2、0.4和0.1个百分点，低于5.5%的年度预期目标。国际劳工组织最新数据显示，发达国家和地区平均失业率水平为6.6%，发展中国家和地区平均失业率水平为5.5%，全球平均失业率水平为5.7%。与世界其他国家和地区相比，我国城镇地区失业率水平既低于全球平均水平，也低于发展中国家和地区的平均水平，就业形势持续稳定。

优是最强音。看产业结构，一季度，第三产业增加值对国内生产总值增长的贡献率为61.6%，高于第二产业25.5个百分点；看转型升级，工业继续向中高端迈进，在规上工业中，高技术制造业比重达到12.7%，装备制造业比重达到32.2%。“在如此复杂的环境下，中国经济还能保持如此平稳的增长，体现了经济韧性在增强，体现了供给侧结构性改革、深化放管服改革和实施创业创新战略的成效，也体现了技术升级、消费升级的成效，这些综合因素推动了新旧动能转换，增强了中国经济运行的稳定性。”国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成说。

活是大亮点。民间投资活力增强，意味着我国经济内生动力增强。在民间投资明显提速的同时，社会信心也在不断提升。人民银行问卷调查显示，一季度企业家信心指数为74.3%，为2011年三季度以来最高水平；今年2月份，消费者信心指数回升至124，为1993年10月以来的最高水平。“这说明全社会对中国经济向好的预期在增强。”潘建成认为。