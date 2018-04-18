中国经济 稳中有进、进中育新（经济观察·一季度数据怎么看）

来源：人民日报客户端

运行稳 动能新 结构优 效益好

人民日报-本报记者 陆娅楠

“一季度我国经济发展稳中有进、进中育新，国民经济延续稳中向好态势，转型升级深入推进、质量效益持续提升，经济发展开局良好。”17日，国家统计局发言人邢志宏用“稳、新、优、好”概括一季度我国经济运行特点。

稳与新：各月城镇调查失业率稳定在5%左右，就业充分活力足

——运行稳。“一季度经济增长平稳、就业扩大、物价稳定、国际收支基本平衡，运行格局良好。”邢志宏说。

经济增长平稳。一季度经济增长6.8%，与去年四季度持平，经济增速连续11个季度稳定在6.7%—6.9%区间。

就业稳步扩大。1—3月全国城镇调查失业率分别为5.0%、5.0%和5.1%，分别比上年同月下降0.2、0.4和0.1个百分点；31个大城市城镇调查失业率分别为4.9%、4.8%和4.9%，分别比上年同月下降0.1、0.2和0.1个百分点。

“一季度，各月我国城镇调查失业率稳定在5%左右。特别是31个大城市城镇调查失业率继续保持在5%以下。外出务工农村劳动力总量比上年同期增加188万人，就业比较充分是经济稳定运行的一个重要标志。”邢志宏说。

物价总体稳定。一季度全国居民消费价格同比上涨2.1%，继续保持温和上涨态势，商品供应充足、供需基本平衡。同时，工业生产价格涨势在放缓，一季度工业生产者出厂价格同比上涨3.7%，涨幅比上年同期回落3.7个百分点。

国际收支基本平衡。今年以来我国进出口贸易持续快速增长，特别是进口增速继续高于出口增速，顺差有所收窄，进出口更趋平衡，外汇储备保持基本稳定。

——动能新。“一季度创新驱动效应非常明显，创业创新蓬勃发展，激发了市场活力和社会创造力，新发展动能持续增强。”邢志宏介绍，今年以来，新市场主体大量增加。据统计，一季度新登记企业132万户，日均新登记企业1.47万户，增量可观。

新产业、新业态、新模式蓬勃发展。一季度战略性新兴产业增加值增长9.6%，增长幅度明显高于规上工业平均增速。同时，网上零售额增长35.4%，快递业务量增长30%以上，增速继续加快。“‘互联网+’深度融入各行业各领域，数字经济、平台经济、共享经济继续快速发展，为经济发展注入活力。”邢志宏说。

优与好：最终消费支出对经济增长贡献率达到77.8%，民间投资增长8.9%

——结构优。一季度经济结构进一步优化，发展协调性持续提高。

看产业结构，服务业主导作用继续增强。一季度服务业在经济中的比重达到56.6%，比上年同期提高0.3个百分点。服务业对经济增长贡献率达到61.6%，高于二产25.5个百分点。工业继续向中高端迈进，在规上工业中，高技术制造业比重达到12.7%，装备制造业比重达32.2%。

看需求结构，消费的基础性作用在继续增强。一季度最终消费支出对经济增长的贡献率达77.8%，高于资本形成总额贡献率46.5个百分点。“在消费中，商品性消费正在向品质消费转变，物质消费向服务消费转变，都是消费领域新变化。”邢志宏说。

看投资结构，在补短板、强弱项、增后劲过程中，投资结构不断优化。今年以来，农业、社会领域投资增长均超20%，高技术产业投资在产业投资中的占比不断提升。最重要的是，民间投资活力增强，民间投资占全部投资60%以上，一季度增长8.9%，增幅比去年全年加快2.9个百分点。

看外贸结构，从贸易方式来看，一般贸易占比在提升；从贸易主体来看，民营企业出口占比进一步提高；从区域来看，中西部地区进出口增长明显快于全国。

——效益好。一季度企业效益持续改善、居民收入稳步增加、绿色发展积极推进，成为经济运行亮点。

企业利润保持较快增长。一季度，全国工业产能利用率为76.5%，比上年同期提高0.7个百分点。1—2月规上工业企业利润同比增长16.1%，规上服务业企业利润增长4.5%。“在去年很高的基数上继续保持增长，非常不容易、非常难得，反映了企业效益进一步提升。”邢志宏说。

全国居民收入扣除价格因素实际增长6.6%，依然快于人均GDP增长，居民收入和经济增长基本同步。

绿色发展稳步推进，万元GDP能耗同比下降3.2%，清洁能源比例上升，能源资源利用效率提升。

韧与足：中美贸易摩擦难不倒中国经济，改变不了中国经济持续健康发展态势

近期，中美贸易摩擦会对中国经济产生何种影响，成为关注焦点。对此，邢志宏表示：“当前中国经济稳中向好，中国经济稳定性、协调性、可持续性增强，经济韧性好、潜力足、回旋余地大，中美贸易摩擦难不倒中国经济，更改变不了中国经济持续健康发展的良好态势。”

中国经济韧性好，调整适应能力强。党的十八大以来，中国经济增长从主要依靠工业带动转向工业和服务业共同带动，从主要依靠投资拉动转向投资和消费一起拉动，中国从出口大国转向出口和进口并重的大国。

“过去几年，在复杂严峻的外部环境下，中国经济保持了中高速增长，很大程度上得益于内需为主的经济结构。”邢志宏透露，2008年到2017年，内需对中国经济增长的年均贡献率达105.7%，中国通过内需对冲了外需减弱影响。“最终消费支出连续5年成为中国经济增长的第一引擎。和出口、投资相比，消费波动性明显小一些，这种经济结构的变化对于中国经济的稳定性至关重要。”

中国经济潜力足。中国每天新增企业上万家，去年研发投入占GDP比例2.12%，超过欧盟15国平均水平，研发投入总量位居世界第二。根据世界相关组织排名，去年中国创新指数排名第二十二位。

“创业创新使人口红利正在向人才红利转变。1.7亿多受过高等教育和拥有技能的人才资源，是了不起的潜力，是中国经济发展的希望所在。”邢志宏说，经济活力、动力、潜力不断释放，使经济创新力、竞争力大大增强，提高了应对复杂局势的能力。

中国经济回旋余地大。作为发展中大国，无论是从发展空间、产业体系，还是宏观调控空间看，中国经济都有很大回旋余地。

“中国产业体系比较完备，即使有些行业受到影响，另外一些行业可能还在加快发展，能弥补、促进、支持遇到困难的行业。”邢志宏说，中国财政金融稳健运行，外汇储备规模世界第一，政策调控工具多、空间大。所以，中国完全有条件有能力应对中美贸易摩擦和风险挑战，保持经济持续健康发展态势。

（网站首页图：新华社图片）