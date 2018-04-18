[视频]【在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新气象 新作为】北京西城：离红墙近 跟百姓亲

央视网消息（新闻联播）：北京市西城区紧邻中南海“红墙”，特殊的区位是一份光荣，更是一份使命。西城区广大党员干部深刻领悟到，红墙意识的根本就在于“人民”二字，他们把老百姓的“表情包”作为检验工作的“晴雨表”，提升改善民生水平，提高城市温度。

这两天，位于西城区德胜街道的婴幼儿早教中心开张营业，向辖区0到6岁的婴幼儿家庭免费开放。

这块寸土寸金的地方，是北京整治“开墙打洞”行动中腾退出来的。腾退出来的房屋怎么用？政府部门没有拍脑门做决定，而是先召开了居民议事会。按照居民议事会的意见，这次腾退出来的几处房屋，分别办起了便民菜站、养老驿站和婴幼儿服务中心。

以人民为中心，是红墙意识的直接体现。西城区全面推行民生工作民意立项制度，明确了凡是与百姓利益相关的事情，都要充分征集群众意见，作为决策的重要依据。目前，已经完成的132个涉及住房改善、社会服务等方面的项目，个个环节都采纳了群众意见。民生工作民意立项的做法，如今已经在北京全市推广。

地处首都最特殊、最核心的区域，西城区用红墙意识扛起责任与担当，全力解决民生真问题。

在西城区，胡同平房区里的公厕，由于环境条件所限，设施一直很简陋。西城区贯彻落实习近平总书记推进“厕所革命”的倡导，去年底，西城区启动了胡同里的厕所改造计划，让百姓“方便”的事儿真正方便起来。

下一步，胡同里的所有厕所都将以满足群众实用的标准，实施“一厕一方案”的“量体裁衣”模式进行改造，24小时专人值守保洁。

既要有里子，还要有面子。西长安街街道坐落着党和国家的许多重要机构，也是国内外游客集中光顾的地方，保洁任务格外繁重，为此，在长安街周边，执行的是最严城市环境分级标准。

环境保持高标准，生态改善也不停步。5个足球场大小的广阳谷森林公园成为了一道新景观；利用腾退空间新建的3座城市森林公园，总面积达到了5.7万平方米，市民走500米就能见到公园绿地，百姓的生活环境更加宜居。今年，北京中心城区还将实现百姓身边新增绿化1万亩。

生态向好的同时，有600年历史的雁翅楼被打造成24小时精品书店、大栅栏北京坊内PageOne24小时书店也在去年年底开门试运营——24家书香驿站和特色阅读空间亮相，成为西城新的文化地标。今年，北京市还将投入扶持资金5000万元，建设书香京城。

首善之区的城市文明程度也体现首都风范，西城区坚持不懈抓城市文明建设，获得全国文明城区创建五连冠，为首都文明创建做出了表率，让首都城市更宜居，百姓更温暖。