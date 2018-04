北京的红墙意识了解一下？听外国人老欧怎么说……

在北京市乃至全中国成千上万的街道中,有一条非常特殊的街道,可以说是和英国的唐宁街、美国的宾夕法尼亚大道不相上下。

西城区西长安街街道,位于长安街中心地带,4.24平方公里的辖区面积里,坐落着党中央、国务院办公地和国家发改委、财政部、国家统计局等多家重要机关,这里每天发生的事都有可能影响中国乃至世界。

这里同时有很多银行、证券公司、保险公司汇聚,形成了一个金融热点区。西城也是北京老城的组成部分,什刹海、恭王府、牛街、天桥和大小胡同。

现代化的西城和传统文化风貌在这里共存。

西城人民在长期工作生活当中逐渐形成和培育出来了一份特殊的使命感和责任感,它的核心要义是绝对忠诚、责任担当、并以首善标准服务大众。

在这个特殊的区位里也活跃着一批工作、居住、生活在西城的外国人。有笑话说,西城的“歪果仁”不迷恋三里屯,也不常跑五道口,就爱住“城里”的四合院儿,体验原汁原味的胡同生活。

当西城的外国人碰上红墙意识会有怎样的火花和共鸣呢?

跟随双语君(微信ID:Chinadaily_Mobile)一起来听一听在北京生活十年的澳洲人欧德飞是如何理解红墙意识和他眼中北京这些年的发展变化。

欧德飞:

Well the red wall spirit, of course, encompasses integrity, loyalty and taking responsibility, and that’s something that is very strong in China over the years that I've been here. 我所理解的红墙意识包含诚信、忠诚和承担责任。这是我在这里多年来在中国感受到的非常强大的精神力量。

位于北京西城动物园附近的一片服装批发市场,形成于上世纪八十年代中期,曾是华北地区最重要的批发市场。因带来交通拥堵、安全隐患等“城市病”而被疏散。

北京的经济发展从“动批”市场的低端业态转型升级到高精尖科技创新企业。

欧德飞:

The infrastructure generally in Xicheng district has changed significantly. We’ve seen new companies coming in here: new investment companies, finance companies and insurance companies. We’ve seen economic growth in terms of new businesses coming in here. 西城区的基础设施发生了很大变化。我们已经看到新的公司入驻西城,其中包括投资公司、金融公司、保险公司等。新的商业形态带来了经济的增长。

西城区作为北京中心城区,承担着首都政治中心和金融中心的功能,向心交通需求巨大,交通拥堵压力突出,西城区有效解决居民“出行难”问题,建立了一个便民的智慧交通系统。

欧德飞:

Beijing government has been very wise in developing the subway system and being able to create other options for transportation into the city. There is a long way to go and it’s a huge challenge, as it is with any major international city. But look, we’re heading in the right direction and I think that’s the key. 北京政府非常明智,积极发展地铁系统,并创造其他出行方式。交通问题无疑全世界大都市都面临的巨大挑战,北京虽然还有很长的路要走,但北京正朝着正确的方向前进,这才是关键。

据北京公安局统计数据显示,2017年群众安全感达到95.6%。对于首都北京这样一个超大型城市,这份安全感来之不易。

欧德飞:

It’s a city where you can walk around anytime, night or day, in any part of the city and feel completely safe and secure. This is truly one of the safest cities I’ve lived in, and I've lived in a lot of cities throughout Asia and throughout Europe, and of course, my home country of Australia. 北京是一个无论白天黑夜,你可以随时随地出来散步也会觉得非常安全的城市。我在亚洲、欧洲和我老家澳洲的许多城市生活过,可以说北京是我住过的最安全的城市之一。

欧德飞:

It’s an exciting time because the new generation also is looking at very crucial questions like the environment, finance and growth within the country. I see a sense of passion and willingness to learn new things and to really want to strive forward. It’s actually an exciting time. 这是一个令人兴奋的时代,因为年轻的一代也在关注像环境,金融和经济发展这些严肃关键的问题。我在他们身上看到了学习新事物的激情和意愿和他们努力前进的斗志。这实在是一个激动人心的时代。

我们看到生活工作在西城的外国人也成为首都发展积极的一份子。这片距离红墙最近的地方已经变成一个美好和谐的世界大家庭。

“红墙意识”的核心内涵就是绝对忠诚、责任担当、首善标准,它由来已久,已经逐渐沁入到西城每一个人的心里。