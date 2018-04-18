“西城大妈”里有位洋大爷

红上衣、红袖标、小红帽是洋大爷老高在什刹海周边转悠时的标配。而在北京西城50.7平方公里的辖区内，和他有着相同装备的人一共有7万多名。他们，有着一个共同的身份——平安志愿者，更共同拥有一个亲切的名字——“西城大妈”。

↑拼版照片。上图：高天瑞展示他的另一个志愿者袖标——“消防隐患排查员”。下图：住在什刹海附近胡同的高天瑞走在回家的路上。（4月8日摄）“西城大妈”其实并不全是大妈，这个团队大多数人的年龄在58岁到65岁之间，其中女性占到了七成。而老高，来自大洋彼岸，目前在北京西城区什刹海荷花市场的志愿岗亭做志愿者。 ↑拼版照片。上图：高天瑞在网上有一定的知名度，时不时有游客认出他来要和他合影。高天瑞（右一）和两名外国游客交谈。（4月8日摄）

老高名叫高天瑞，今年63岁，是个地地道道的美国人，在北京生活了23年。两年前他把家安在了西城区什刹海附近一条胡同里。2017年，因参与演出西城区什刹海街道的公益宣传片《西城大妈》，老高出了名。之后，他主动要求到附近的荷花市场志愿岗亭值班，成为一名真正的“西城大妈”。

↑拼版照片。上图：高天瑞（右）在翻译附近旅游信息提示牌。下图：高天瑞（右）在翻译附近旅游信息提示牌，他的搭档兼“师傅”、平安志愿者刘小霞在一旁提醒还需要补充的内容。（4月8日摄）什刹海区域旅游景点众多，是一个中外游客云集的地方，游客询问的事情也是五花八门，不过老高每天解答最多的问题还是问路。“恭王府怎么走？”“北海公园怎么走？”“附近哪有厕所？”同样的问题每天要重复回答好多遍，既会说普通话，也会说粤语讲英语的老高从无怨言，每次回答都很热情。

↑拼版照片。上图：在高天瑞值班的志愿岗亭附近，有一个非洲手鼓爱好者聚集的地方，只要有空，高天瑞就会前去看一看，听一听。下图：从志愿岗亭下班后，高天瑞喜欢在什刹海周边转转。（4月8日摄）此外，老高还利用自己的语言优势，把附近景点的常用信息用英文写出来贴在岗亭上，不定期更新，方便外国游客观看。在老高家附近胡同的墙上，有一张平安志愿者的宣传画，老高说画面中志愿岗亭上的标识的英文就是自己帮忙翻译的，言语中透着一点点得意和自豪。

↑拼版照片。上图：高天瑞展示他拍摄的一张什刹海雨景，喜欢摄影的他拍摄了大量的照片。下图：高天瑞在一张绘在墙上的京杭大运河示意图上找到了他曾经去过的城市苏州。（4月8日摄）每次从志愿者岗亭“下班”后，高天瑞喜欢沿着什刹海走一走，和熟悉的街坊们打打招呼聊聊天；去附近的非洲手鼓爱好者练习的场子转转，看到喜欢的事物就用随身带着的相机拍下来。烟雨朦胧的什刹海、金黄的银杏树、有特色的中国建筑、街头巷尾下棋的老头们……都是老高喜欢拍摄的内容，也让老高更喜欢住在北京，继续完成他的“西城大妈”梦想。

↑拼版照片。上图：高天瑞在志愿岗亭值班。下图：高天瑞在家里的阳台上小憩，在北京居住了20多年，高天瑞一直喜欢住在胡同里，他说住这样的房子“接地气”。（4月8日摄）新华社记者罗晓光摄影报道