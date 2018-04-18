新华社北京４月１８日电 述评：中国经济新开放助力世界经济稳定向好

新华社记者俞懋峰

“实践证明，过去４０年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。这是中国基于发展需要作出的战略抉择，同时也是在以实际行动推动经济全球化造福世界各国人民。”博鳌亚洲论坛２０１８年年会开幕式上，中国领导人再次向世界释放扩大开放的强烈信号。

国际有识之士认为，在世界经济回暖但前景难料、保护主义抬头的背景下，中国推动形成全面开放新格局的决心和举措令人赞叹，中国作为世界经济“动力源”和“稳定器”的作用将更加突出。

“中国已是全球经济重要引擎。”这是博鳌亚洲论坛与会海外嘉宾的共识。中国连续多年对世界经济增长贡献率超过３０％。扩大开放将为中国经济持续增长注入新动力，带动世界经济加快复苏。

随着居民消费持续升级，中国为世界提供巨大需求。中国已形成４亿人规模且仍在快速增长的中等收入群体，商机无限。在博鳌亚洲论坛上，中国宣布了扩大开放的重大举措，包括将相当幅度降低汽车进口关税，去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地。中国正向世界张开双臂，欢迎全球企业来华分享机遇和红利。

随着对外投资合作方式创新，中国为世界提供充足资本。今年一季度，中国对外投资合作取得“开门红”，境内投资者共对全球１４０个国家和地区的境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资２５５亿美元，连续五个月保持增长。中国将继续鼓励和引导对外投资，助力中国企业提质增效升级，促进投资目的地经济和就业增长。

随着新旧动能转换加速，中国为世界提供新商业模式。以新一轮科技革命和产业变革为契机，中国探索移动互联网条件下的新经济模式，电子商务、移动支付、共享经济等蓬勃发展，向世界展示了未来商业发展的多种可能性。

随着国际合作平台搭建，中国还为世界提供更多合作机制和方案。中国遵循共商共建共享原则，积极促进“一带一路”国际合作，发起创办亚投行，设立丝路基金，一批重大互联互通、经贸合作项目落地，成为当地经济社会发展的“及时雨”。

全面开放的中国是世界经济的“发动机”，更是“压舱石”和“稳定锚”。当前，世界经济深层次结构性矛盾并未有效解决，不确定因素依然存在。中国扩大开放有助于化解全球在贸易、债务、货币政策等领域的挑战与风险，从而增强世界经济稳定性。

近期，贸易保护主义升温，给全球经济贸易发展蒙上阴影。国际货币基金组织日前警告，贸易冲突可能令全球增长脱轨。作为世界主要贸易国，中国始终坚定支持贸易自由化，为世界经济稳定平衡发展作出贡献。中国已成为１２０多个国家和地区的最大贸易伙伴，与２４个国家或地区签署了１６个自由贸易协定。

支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设……在庆祝海南建省办经济特区３０周年大会上，一系列扩大开放的重磅措施公布，再次令世界振奋。

中国还致力于推动多边贸易谈判进程，早日结束区域全面经济伙伴关系协定谈判，加快亚太自贸区和东亚经济共同体建设。通过这些举措，中国不仅将提升自身开放水平，也将塑造开放的外部环境。

除了贸易领域，部分经济体公共债务可持续性存疑，成为世界经济隐忧。以美元、欧元为主导货币的国际债券市场风险积聚，寻求借款工具多元化的国家将目光投向人民币。

菲律宾央行不久前在中国债券市场发行价值１４．６亿元人民币的三年期熊猫债，此前韩国、波兰、匈牙利等国已相继尝鲜熊猫债。中国债券市场加速开放与人民币国际化相辅相成、相互促进，有利于国际债券市场多元化，对国际货币金融体系的稳定具有重要意义。

此外，全球货币政策转向带来的风险也值得警惕。目前，美联储连续加息，加拿大、英国、韩国等央行相继加息。主要央行集体转向，全球金融市场流动性面临拐点。货币政策正常化节奏难以确定，将给跨境资本流动和外汇市场带来新的冲击。

与此同时，中国坚持稳健的货币政策，管好货币供给总闸门，维护流动性合理稳定，在日趋开放交融的国际货币金融环境中，为世界注入“稳定因子”。

４０年改革开放历程雄辩地证明，中国越发展，就越开放；中国越发展，就越能为世界作贡献。正如美国《时代》周刊亚洲版一期封面文章所说，中国赢了，就是世界赢了。一个与世界深度互动的中国，必将在实现高质量发展的同时，为世界经济稳定向好贡献更多正能量。