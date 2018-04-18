【央视快评】统筹发展和安全两件大事

文/央视评论员

4月17日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央国家安全委员会主席习近平主持召开十九届中央国家安全委员会第一次会议并发表重要讲话。

习近平总书记强调，全面贯彻落实总体国家安全观，必须坚持统筹发展和安全两件大事，既要善于运用发展成果夯实国家安全的实力基础，又要善于塑造有利于经济社会发展的安全环境。总书记的重要讲话深刻而凝炼地阐明了发展与安全的辩证关系，特别是对两件大事的精辟论述，为总体国家安全观的全面落地，开创国家安全工作新局面指明了方向。

发展是安全的基础，脱离发展谈安全，犹如沙中垒塔，空中楼阁。近代以来，中国屡屡被列强侵略，中华民族备受苦难，根本原因就在于自身发展的落后，丧失了捍卫主权和维护国家安全的能力。

从新中国成立到改革开放再到中国特色社会主义新时代，中国实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，牢牢掌握了维护国家安全的全局性主动。根本原因就在于我们长期坚持以经济建设为中心，把发展作为执政兴国的第一要务，不断提升综合国力，为增强维护国家安全的能力奠定了坚实的物质基础。

中国特色社会主义进入新时代，统筹发展和安全两件大事的任务更加艰巨。发展起来后遇到的问题一点儿也不少，甚至更为严峻复杂。我们社会主义初级阶段的基本国情没有变、世界最大发展中国家的国际地位没有变。我们仍然要坚持以经济建设为中心的基本路线，用发展的办法不断满足人民对美好生活的需要，不断增强经济实力和综合国力，为实现更高水平更高层次的安全提供更为牢固的基础和条件。

“居安思危，思则有备，有备无患。”安全是发展的前提，要始终保持危机意识应对风险挑战。习总书记关于总体国家安全观的重要思想，深刻阐明了这一点。总书记告诫我们，前进的道路不可能一帆风顺，越是前景光明，越是要增强忧患意识，做到居安思危。

在当前充满不确定因素的国际形势下，有效维护国家安全，我们还需要立足于建设新型国际关系和秩序，扎实推进构建人类命运共同体，塑造更高层次更具前瞻性的国家安全环境。

近年来，中国积极参与全球安全治理，发挥负责任大国的作用。习总书记先后提出“一带一路”和构建人类命运共同体倡议，得到国际社会一致赞赏和拥护，既大大扩大了中国的朋友圈，为发展创造了有利的安全环境，又为全球安全新秩序的构建贡献了中国智慧、中国方案。

凡事预则立，不预则废。站在新的历史方位，国家安全要适应新时代新要求，全面贯彻落实总体国家安全观，必须统筹发展和安全这两件大事，坚持两手抓，两手都要硬，协调推进安全与发展共同进步。各地各部门要把国家安全置于中国特色社会主义事业全局中来把握，充分调动各方面积极性，形成维护国家安全合力，开创国家安全工作的新局面。