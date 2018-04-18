上海市委书记李强调研浦东新区

陈正宝 摄

本报讯 4月18日，浦东开发开放28周年之际，市委书记李强在浦东新区调研时强调，要深入学习贯彻习近平总书记在博鳌亚洲论坛的主旨演讲和在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话精神，进一步高举改革开放旗帜，坚定不移推动上海改革开放再出发。浦东要始终牢记总书记对浦东开发开放的殷切嘱托，把握发展大势、提高政治站位、认清历史使命,勇当新时代改革开放新标杆，站在新一轮对外开放最前沿，奏响深化改革攻坚最强音，争当改革开放实干家、开拓者。

调研期间，李强主持召开座谈会，听取浦东新区改革开放推进情况汇报。李强说，28年来，在党中央坚强领导和各方面大力支持下，浦东开发开放取得了历史性成就，实现了跨越式发展，是我国改革开放和社会主义现代化建设的一个生动缩影。站在更高起点谋划和推进改革开放，必须深刻领会、准确把握习近平总书记的重要讲话精神，全面总结改革开放40年来上海的发展变化，紧密结合自身实际，明确改革开放再出发的政策举措，更好推进全市各项工作。

李强指出，上海要按照中央要求，加快建设“五个中心”，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，在新时代全面深化改革开放中，更好代表国家参与国际合作竞争，为提升我国在全球经济治理体系中的制度性话语权作出更大贡献。浦东是靠吃改革饭、走开放路、打创新牌发展起来的，要以更宽视野、更大力度、更实举措，坚定不移将改革开放向纵深推进，始终勇立潮头，当好领跑者、树立新标杆，争当排头兵中的排头兵、先行者中的先行者。

李强指出，开放是上海最大的优势，浦东要坚持开放为先，实行更加积极主动的开放战略，加快构建开放型经济新体制。要牢牢抓住中央扩大开放的重大机遇，在服务业开放上争取先行先试，提升金融市场配置全球资源的功能；要结合自贸试验区建设，加快建立与国际通行规则相衔接的体制机制，推进高水平贸易和投资自由化便利化，当好服务“一带一路”建设和企业“走出去”的桥头堡。

李强指出，浦东要保持创业初期那种精神状态，敢闯敢试、敢为天下先，坚决将改革进行到底。没有思想的大解放，就不会有改革的大突破。要进一步解放思想，打破思维定势和路径依赖，反对一切形式的因循守旧、固步自封和畏首畏尾，破除一切“本本”的思想禁锢和“框框”的行为束缚。要坚持以人民为中心，从群众关心的事情做起，从群众不满意的地方改起，让人民群众的获得感更强、幸福感更多、安全感更实。要更加突出改革举措系统集成，加快形成更加成熟定型的制度体系。

李强强调，要争当改革开放的促进派、实干家、开拓者，浦东的同志要以舍我其谁、勇当尖兵的劲头，出实招、办实事、求实效。领导同志要敢担当、敢负责，为实干者撑腰、为干事者鼓劲。要营造实干的导向氛围，建立容错机制，鼓励敢闯敢试，让敢改革开放者、善改革开放者放下包袱，大胆改、大胆闯、大胆试。要以钉钉子精神一张蓝图绘到底，善始善终，善做善成，努力创造浦东更加美好的明天。

座谈会前，李强来到上海证券交易所调研。成立于1990年的上交所是新中国第一家证券交易所，见证和参与了浦东开发开放的不平凡历程。市领导察看了陈列室、交易厅，听取相关工作汇报。上海自贸试验区货物状态分类监管等制度创新成果的复制推广，让费斯托（中国）有限公司受益良多。李强来到公司详细了解智能工业设备的研发应用，就深化自贸试验区改革、优化营商环境等听取企业负责人的意见建议。市领导还来到浦东新区城市运行综合指挥中心，这里集中了各个部门、单位关于城市运行服务的职能，通过信息化技术、智能化手段统一指挥、综合协调、督办考核。李强通过指挥大厅的屏幕，实时了解社区、交通、景点客流等最新动态，询问联勤联动、数据共享等情况，对浦东建设城市运行智能管理体系的探索表示肯定。李强说，城市管理就是要保障城市运行安全有序，为市民群众提供便利服务，要加大整合力度，打造“神经元系统”，建设“城市大脑”，运用现代科技不断提高城市治理智能化水平。

市委常委、浦东新区区委书记翁祖亮，市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加调研。