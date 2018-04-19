乐视汽车有“金主” 恒大态度很“暧昧”

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，乐视网发布公告，美国FF战投与贾跃亭及其关联方不存在任何关系，根据作为独立第三方的FF战略投资者与贾跃亭所达成协议的保密规定和法律约束，有关细节在适当时间才能予以披露。而种种迹象指向，投资者很可能是恒大集团董事长许家印。

昨天，乐视网继续上涨势头，两天涨幅超过12%，投资者再次兴奋的背后是重量级的投资者似乎正在考量和布局乐视。

来自多方面的消息称，恒大集团董事长许家印已确认投资了贾跃亭旗下的Faraday Future（法拉第未来），并成立了专门的汽车团队。但目前尚不清楚这是许家印个人投资，还是恒大投资。

关于恒大和许家印可能投资乐视网的消息近期频频传出，恒大并不否认也不承认。昨天，恒大方面接受记者采访时再次表示，“不太清楚”，“这方面的信息很少”，态度比较暧昧。还有恒大内部人士甚至说：“当初融创投资乐视网时，开始也没承认。”

今年3月26日，恒大集团2017年全年业绩发布会上，有媒体问起恒大是否投资FF时，许家印也没有正面回答，只是微笑了一下便匆匆离场。

2月13日，法拉第未来举办了第一次全球供应商峰会。博世、LG 化学、富士以及激光雷达厂家Velodyne 在内的多家供应商参与了此次大会。当时有媒体爆料称，知情人士透露FF已获得了约15亿美元的新投资，投资者是一家总部位于香港的实体公司。当时就有消息称投资者为恒大许家印。

更让业界产生疑问的是FF落地广州，恒大的总部恰好也在广州。4月8日，FF关联公司睿驰汽车以36410万元成交价竞得南沙区万顷沙保税港加工制造业区块。业内分析人士表示，以目前贾跃亭的信用，其要在国内任何一个城市拿地都是几乎不可能的，除非有非常过硬的资本支持，恒大在广州的影响力足以为乐视汽车背书。

入股乐视汽车，恒大和许家印是否会步融创和孙宏斌的后尘，陷入尴尬和失望呢？许家印是否有能力帮助乐视汽车强势崛起？

近两年来，包括蔚来、威马、小鹏等国内汽车行业新兴造车势力发展迅速，与这些企业相比，乐视汽车的起步更早，美国、中国两地的研发也已经投入了多轮，当年一度与特斯拉齐名，一旦真正落地上市还是能够吸引市场的。

另外，与乐视体系的沉重债务不同，乐视汽车相对轻装上阵，只要能够与其他板块隔离，风险也可控。业内分析人士指出，乐视汽车的战略投资者“犹抱琵琶，半遮面”或许就是为了切割与乐视网债务的关系。