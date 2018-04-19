晨报记者 韩益忠

昨日上午A股集体高开低走，沪指创阶段新低，创业板大幅回落，芯片板块受贸易战刺激大涨，总体上，保持一定热门仓位，立足于结构性行情，对热门品种积极进行筛选，重点挑选那些有业绩支撑的和有国家产业政策加持的个股，因为一旦大盘止跌，这些标的股会率先反弹。昨天芯片概念股已经证明了这个策略的有效。

人智公司动作频繁

近期与人工智能相关的上市公司动作频繁，他们依然以收购、参投或战略合作等方式主动出击。机构指出，千方科技募资不超过5.7亿元收购交智科技，完成后将累计持有约95%股权；中科创达收购全球领先的移动和工业图形图像视觉技术企业MM-Solutions； 科大智能以13760万元收购上海乾承机械设备有限公司43%股权、拟募资不超过14.71亿元投入高端机器人智能生产基地等。

业内分析：人工智能作为未来科技产业的核心主线，将持续引爆产业热点，加之政策的持续推动也将带动产业持续发展，建议投资者关注具有源头技术创新能力的公司，建议关注人工智能+金融、人工智能+安防、人工智能+汽车、人工智能+医疗等垂直领域的投资机会。

互联网医疗平台

近日，有多家互联网医疗平台传出将谋求上市的消息。其中，由中国平安分拆的平安健康医疗科技（平安好医生）已经通过香港联交所上市聆讯，最快将于5月中上市。业内人士认为，2018年或将成为互联网医疗平台集中上市元年。

据统计，我国2018年初医院与区域卫生信息化项目中标总金额同比增长104.8%，项目数量同比增长52.8%；医疗信息化市场规模的年复合增速为10.1%，2019年市场规模将接近400亿元，其中软件与服务的年复合增速达到16.8%。电子病历、信息平台、分级诊疗系统及大数据分析、云平台等高阶产品需求开始上升。

互联网医疗平台提升其服务能力的同时，也带来了需求更精准的消费者，为完善药品销售服务，为患者提供更好服务体验都是有益处的。

技术上已经超卖

受降准消息影响，昨日大盘出现反弹。此次降准，有助维护流动性预期的稳定。近期国内增长动力下行叠加贸易战加剧，可能是央行流动性操作放松提前的诱因之一，降准有助于缓解经济下行压力。客观上，对近期大幅波动的股票市场也有援助之意。

技术上，主板与创业板在近期大幅回落后，已经超卖，后面就要看量能与热点是否匹配，特别是能否有新的热门板块被挖掘，现在看，美国政府禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品的消息，决定了芯片很可能是未来国家要大力开发的领域了，否则很容易被他国遏制，从这个角度看，芯片股有机会成为未来的风口。